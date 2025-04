Kevin Farrell, excapellán de Monterrey, lidera el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco​

Tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, la Iglesia Católica entra en un periodo de sede vacante. El cardenal Kevin Joseph Farrell, de 77 años y camarlengo desde 2019, asume temporalmente la administración del Vaticano.

Nacido en Dublín en 1947, Farrell se unió a los Legionarios de Cristo y trabajó en México, destacándose como capellán de la Universidad de Monterrey (UDEM) en los años 80. Allí, ofreció seminarios sobre bioética y ética social, además de ocupar roles administrativos en la congregación.

En 1984, Farrell se mudó a Estados Unidos y trabajó en la Arquidiócesis de Washington D.C., donde fue director de Caridades Católicas. En 2001, fue nombrado obispo auxiliar de Washington y en 2007, obispo de Dallas. Su enfoque en migración y justicia social lo convirtió en una figura importante en la Iglesia estadounidense.

