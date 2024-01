Kevin James reveló el origen de su icónico meme: 'El fotógrafo me dijo que hiciera tonterías'

El actor estadounidense Kevin James ha decidido romper el silencio con respecto a la fotografía que lo convirtió en una sensación viral durante los últimos meses, revelando el origen de dicha imagen.

La foto en cuestión presenta a Kevin James luciendo una sonrisa, con las manos en los bolsillos y una mirada fija hacia la cámara. Viste una camisa a cuadros desabotonada, una playera básica y pantalones de mezclilla. Este peculiar retrato ha inspirado a miles de usuarios a crear memes acompañados de frases cómicas.

Durante una reciente aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el propio Kevin James compartió la historia detrás de esta famosa pose, que se ha convertido en un fenómeno viral a nivel mundial.

El comediante reveló que el origen de la imagen se remonta a una sesión de fotos en la que el fotógrafo le pedía realizar diversas poses: "El fotógrafo simplemente me estaba diciendo que hiciera tonterías y me dijo: sonríe, ahora como si fueras sexy, ahora como si fueras tímido... y llegué a esa posición en la que pensé '¿qué diablos estoy haciendo?'", narró James.

Entre risas, el actor continuó con la anécdota: "Y luego dije: ‘bueno, por favor entiérrala’, y él me dijo: ‘Sí, no te preocupes, no saldrá'. 25 años después aparece esto", añadió, haciendo referencia a la inesperada resurrección de la imagen como un meme popular.

Durante el mismo programa de Jimmy Fallon Kevin James decidió no sólo hablar de la imagen viral sino que dos décadas después, decidió recrear la foto.

