Kim Cattrall aclara los rumores sobre su regreso como Samantha Jones en 'And Just Like That'

La serie 'Sex and the City' fue un gran éxito y generó dos películas y una serie precuela. Después, se lanzó una secuela especial llamada 'And just Like That...' en la que Carrie, Charlotte y Miranda volvieron a la pantalla con nuevas aventuras en una etapa más madura de sus vidas. Sin embargo, la ausencia de Samantha Jones fue muy notoria para los fanáticos.

¿Kim Cattrall refgresará como Samantha Jones?

El sitio web de la revista Elle generó especulaciones sobre la participación de Kim Cattrall en la serie. A pesar de haber hecho un breve cameo anteriormente, su regreso a la serie era incierto. Cattrall recibió un millón de dólares por su breve aparición y la condición de que su personaje, la diseñadora, regresara a la serie. Con esta condición aceptada, parecía que la producción y Cattrall estaban listos para traer de vuelta a Samantha Jones de forma permanente a la pantalla chica.

Kim Cattrall desmintió los rumores sobre una posible reconciliación con sus compañeras de "Sex and the City" a través de su cuenta de X. "Aw, eso es muy dulce, pero no lo haré", escribió en su respuesta.

Aw that’s so kind but I’m not — Kim Cattrall (@KimCattrall) July 21, 2024

Samantha Jones no regresará en la tercera temporada de 'And Just Like That...', pero Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon continuarán como protagonistas.

¿De qué trata la serie "And Just Like That"?

"And Just Like That" es una serie de televisión que continúa la historia de Carrie, Miranda y Charlotte de "Sex and the City" mientras enfrentan nuevos desafíos en Nueva York en sus 50 años. La serie aborda temas modernos como la diversidad y la inclusión, pero ha recibido críticas mixtas por la ausencia de Samantha Jones y ciertos aspectos de la narrativa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RÍO EN BRASIL SE CUBRE CON TONELADAS DE PECES MUERTOS