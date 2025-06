KNOTFEST 2025: Tenemos costos de todos los boletos para ver a Marilyn Manson y Falling in Reverse

El regreso de KNOTFEST a México ya es un hecho. Este 2025, el legendario festival de metal fundado por Slipknot volverá a rugir en suelo mexicano con una alineación de primer nivel, nuevas promesas del metal y una producción sin precedentes que promete redefinir el panorama musical en el país.

Tras seis años sin edición en México, el festival regresa de la mano de MusicVibe Rock, organizadores que buscan ofrecer una experiencia de alto nivel en alineación, seguridad y producción. Para este festival de metal, la explanada del Estadio Azteca o Estadio Banorte será la sede del próximo 6 de diciembre.

Knotfest México regresa luego de seis años de ausencia / Especial|

Marilyn Manson y Falling in Reverse

El KNOTFEST México 2025 estará encabezado por el icónico Marilyn Manson, quien regresará a tierras mexicanas luego de siete años, y Falling in Reverse, una de las bandas más potentes del metalcore actual, liderada por Ronnie Radke.

La brutalidad estará garantizada con Slaughter to Prevail, quienes prometen desatar el "wall of death" más salvaje de Latinoamérica. El hard rock se hará presente con el debut en México de Shinedown, mientras que desde Japón, Hanabie llegará con su explosivo Harajuku-Core.

El caos continuará con While She Sleeps y Fit for an Autopsy, representantes del metalcore y deathcore respectivamente, quienes aportarán su potencia al evento.

Te contamos qué incluye cada uno de tus boletos / Especial|

Boletos y beneficios por zona

GENERAL ($2,300 + cargos)

Acceso a zona general, food court, baños, servicios médicos

GENERAL CONECTA ($2,600 + cargos)

Beneficios de General + transporte incluido (ida y vuelta)

SUPLEMENTO GENERAL PLUS ($900 + cargos)

Servicio complementario: baños premium, carga de celular, entrada anticipada (no incluye entrada al evento)

VIP ($3,800 + cargos)

Entrada anticipada, baños VIP, bebidas exclusivas, pit lateral VIP, estaciones de carga

VIP CONECTA ($4,100 + cargos)

Beneficios del VIP + transporte incluido

TERRAZA KNOT ($12,000 + cargos)

Acceso total + terraza elevada con vista, barra libre de bebidas y snacks, paquete de merch, gastronomía, WiFi y transporte o estacionamiento incluido

La explanada del Estadio Banorte será la sede del festival / Especial|

KNOTFEST México 2025 no solo significa el regreso de un festival, sino el inicio de una nueva era para el metal en Latinoamérica. Con headliners de impacto y una curaduría que combina leyendas y promesas, promete ser el evento del año para los amantes del metal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DONALD TRUMP ROMPE RELACIONES COMERCIALES CON CANADÁ; ATACARÁ CON NUEVOS ARANCELES