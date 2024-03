La actriz Olivia Munn fue diagnosticada con cáncer de mama

Olivia Munn reveló que le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía. Agradeciendo a sus médicos e instó al público a hacerse una evaluación de riesgo.

“Tengo suerte. Lo detectamos con tiempo suficiente como para que tuviera opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentarse a esto algún día”, publicó la actriz de 43 años en Instagram con fotos y un video de ella siendo tratada en un hospital.

Olivia Munn se sometió a prueba genética

Munn dijo que se sometió a una prueba genética en febrero de 2023 que verifica 90 genes diferentes del cáncer y fue negativa para todos. Aun así, su médico decidió calcular su puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama y eso “me salvó la vida”, escribió.

Con una puntuación alta, la actriz se sometió a pruebas de diagnóstico por imágenes y luego se sometió a una biopsia, que descubrió que tenía una forma agresiva de cáncer en ambos senos. Se sometió a una mastectomía doble 30 días después de la biopsia y se ha sometido a cuatro cirugías en los últimos 10 meses. Dijo que lo mantuvo en privado porque “necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartirlo”.

Olivia Munn agradece estar viva

Olivia agradeció a su familia y amigos, especialmente a su pareja, el comediante John Mulaney, “por estar allí antes de que entrara a cada cirugía y estar allí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera cuando abriera los ojos”.

Munn fue corresponsal en ‘The Daily Show with Jon Stewart’ y sus créditos cinematográficos incluyen ‘Magic Mike’, ‘The Predator’, ‘Office Christmas Party’ y ‘X-Men: Apocalypse’.

