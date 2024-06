La Condusef advierte sobre establecimientos que no solicitan NIP al usar tarjetas

El pago con tarjeta es una forma de realizar transacciones comerciales utilizando una tarjeta de crédito o débito en lugar de efectivo. Esta modalidad de pago es cada vez más común y permite a los consumidores realizar compras de forma rápida y segura, sin necesidad de llevar dinero en efectivo. Además, el pago con tarjeta ofrece la posibilidad de acumular puntos o millas que pueden ser canjeados por beneficios adicionales.

¿Qué es el NIP?

El NIP es un número de identificación personal que se utiliza para autenticar a una persona en transacciones financieras y en la realización de operaciones bancarias. Es una medida de seguridad para proteger la información y los fondos de los usuarios.

¿En qué tipos de compra no te piden el NIP?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha informado sobre 4 situaciones en las que no es necesario ingresar el NIP al finalizar una compra. Estas son:

1. Compras de menos de 300 pesos: Aunque no hay un acuerdo oficial sobre un monto mínimo para requerir el uso del NIP, algunas tiendas permiten compras con tarjeta por cantidades inferiores a un peso.

2. Procesamiento automático del pago: Cuando el monto de la compra es bajo, no representa un riesgo para el banco ni para el cliente, por lo que no se solicita el NIP.

3. Compras en línea: Al utilizar tarjetas digitales para compras en internet, no se solicita el NIP, sino el CVV o código de seguridad.

4. Cargos domiciliados: En el caso de cargos recurrentes o domiciliados en la tarjeta, como suscripciones a servicios de streaming, se requiere el CVV en lugar del NIP.

En la edición de mayo de #ProtejasuDinero te decimos qué compras con tarjetas de crédito y débito no requieren tu NIP.https://t.co/IfVj7T7e9B pic.twitter.com/3AmKi1qTCC — CONDUSEF (@CondusefMX) May 24, 2024

Además, en las compras con tecnología NFC, no se suele pedir el NIP, ya que basta con acercar la tarjeta a la terminal bancaria para realizar la compra de forma automática

