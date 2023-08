¡La desgreñan por infiel en combi de Edomex! Suegra y esposa golpean a amante de su pareja

¡Le dan con todo por infiel! En Ecatepec, Estado de México, se registró una pelea 'de faldas', luego de que al momento de salir de un motel, una 'rompe hogares' tuvo la mala fortuna de toparse con la esposa afectada, quien, en compañía de su madre, decidieron darle una brutal golpiza.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se observa cómo entre golpes y patadas, la víctima baja de una combi a la 'roba maridos'.

¿CÓMO SUCEDIÓ TODO?

La afectada y su madre se encontraban viajando en una combi en el municipio de Ecatepec, cuando de repente pasaron frente a un motel y vieron que estaba saliendo el esposo con una mujer, la cual subió al transporte público, en donde su esposa y su suegra se encontraban ya dentro.

Cuando ambas vieron lo que estaba pasando, fue que las dos mujeres no dudaron en desquitarse contra los tórtolos; no obstante, la astucia o cobardía del hombre se hizo presente, pues alcanzó a darse a la fuga, dejando sola a su acompañante.

DESGREÑE en la COMBI

La mujer de pants y su mamá, iban en la combi cuando se detuvieron frente q un motel en @Ecatepec

De ahí, salía el esposo de la de pants acompañado de la del short… y q se suben a la combi!!

El esposo huyó… así le fue a su novia pic.twitter.com/5aTxMzVu2T — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 17, 2023

La suegra y su hija comenzaron a dañarla físicamente. Entre patadas, golpes y jalones de cabello, ambas mujeres le gritonearon a la amante que la esposa se encontraba embarazada.

Esto llegó a generar varios comentarios, en donde algunos decían: "Uff qué fuerte, ¿pero para qué pelear por un hombre que no vale nada?", "¿A quién se le ocurre andar con un tipo así, no solo es infiel, sino que de paso ni para el taxi tiene y para completar con mala suerte.", o "El Estado de México no se cansa de darnos vida con estas historias", entre otros.

