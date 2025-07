La Granja VIP: Así es el nuevo reality con el que TV Azteca reta a La Casa de los Famosos

TV Azteca está por estrenar un nuevo reality show que promete alejarse de los lujos, los sets artificiales y las estrategias de edición. Se trata de La Granja VIP, un formato internacional adaptado por la televisora del Ajusco, en el que los participantes —figuras públicas y celebridades— deberán vivir durante diez semanas en condiciones rústicas, enfrentando trabajos reales del campo.

"Es un reality de convivencia y aventura que ha cautivado al mundo. Las celebridades trabajan aisladas del mundo exterior en una granja durante 10 semanas, sin comodidades y en actividades completamente ajenas a su vida”, explicó Sergio Sepúlveda en Venga la Alegría al anunciar el proyecto.

TV Azteca ahora le apostará a los realities para ganar audiencia / Redes Sociales|

¿Qué es La Granja VIP?

Este reality, producido en conjunto con Fremantle, compañía reconocida por su éxito global en entretenimiento, ya ha triunfado en más de 50 países. En México, llega como la carta fuerte de TV Azteca para competir directamente con La Casa de los Famosos México 3, que se estrenará en las próximas semanas por Televisa.

En La Granja VIP, los famosos se enfrentarán a tareas como ordeñar vacas, levantar cercas, cargar leña, limpiar establos y producir su propia comida. Todo esto mientras son monitoreados 24/7 por cámaras y micrófonos, sin redes sociales ni contacto con el exterior.

La televisora del Ajusco anunció con 'bombo y platillo' su nuevo programa / Redes Sociales|

Fama sin comodidades: ¿quién aguanta más?

Lejos de las albercas, chefs personales o el confort de una casa con jacuzzi, esta producción plantea una convivencia forzada con herramientas en vez de celulares, y con reglas que se traducen en trabajo duro. Además de las tareas físicas, los concursantes participarán en retos para obtener recompensas o inmunidad, y cada semana el público eliminará a uno.

“Una experiencia sin filtros donde las celebridades enfrentan un entorno incómodo y exigente”, anunció TV Azteca en su comunicado. Adrián Ortega, director de contenidos de la televisora, aseguró que la meta es reconectar con la audiencia a través de lo real y lo crudo: “Apostamos por reinventar los realities con un enfoque fresco, cercano y divertido”.

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno aún no ha sido revelada, pero si se lanza en los próximos días, podría iniciar transmisiones en paralelo con el regreso de La Casa de los Famosos México, generando así una competencia directa por el rating del horario estelar.

En esta granja, el mayor lujo será el esfuerzo propio: si no se trabaja, no se come, y si no se conecta con la audiencia, se elimina. Nada de maquillajes ni scripts: lo único que pesa aquí es la voluntad de levantarse a cuidar la granja y conquistar al público desde la tierra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GAME BOY LEGO: ¿DÓNDE Y CUÁNDO CONSEGUIR ESTA PIEZA DE COLECCIÓN?