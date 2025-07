La película F1: Así usan el filme de Brad Pitt para estafarte por internet

La imagen del actor Brad Pitt está siendo utilizada sin autorización en una serie de campañas fraudulentas en línea que han surgido tras el reciente estreno de “F1: La Película”, cinta en la que interpreta a un piloto veterano de Fórmula 1. Los estafadores han creado páginas web falsas que simulan ofrecer acceso gratuito al filme, aprovechando la popularidad del actor para generar confianza entre los usuarios.

De acuerdo con especialistas en seguridad digital, estos sitios replican plataformas de streaming e insertan fotografías promocionales de Brad Pitt en supuestos reproductores. Al intentar reproducir la película, se solicita a los usuarios que ingresen datos personales y bancarios con la excusa de una suscripción gratuita.

“Basta con una estética cuidada y referencias reconocibles, como imágenes oficiales o nombres de marcas, para que la víctima baje la guardia”, advirtió María Isabel Manjarrez.

Además del supuesto acceso gratuito, en algunos casos también se promocionan juguetes coleccionables de edición especial relacionados con la película. Para obtenerlos, los usuarios deben completar encuestas y cubrir supuestos costos de envío, lo que se traduce en robo de información sensible y posibles cargos no autorizados.

