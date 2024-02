¿La periodista Anabel Hernández sufrió un atentado?

En las últimas horas el nombre de Anabel Hernández se volvió tendencia luego de que supuestamente la periodista sufrió un atentado en el que buscaban quitarle la vida.

Fue la noche del martes 27 de febrero que comenzó a circular un mensaje en X, antes Twitter, desde la supuesta cuenta de la periodista en la que además de compartir una fotografía desde una carretera, mencionaba en su mensaje que acaba de ser “víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro”, se leía.

De inmediato el mensaje se hizo viral, aunque no había certeza de que en realidad viniera de la periodista Anabel Hernández, pues además de que se supone que la periodista desde hace tiempo no maneja cuenta de Twitter, también llamó la atención que el mensaje cerrara con el hashtag #NarcoPresidenteAMLO9, que es parte de una supuesta campaña contra Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dice que “es falso” el atentado contra Anabel Hernández

De hecho, fue el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia mañanera de este 28 de febrero dijo que “es falso” el atentado contra Anabel Hernández fuera cierto, criticando de paso a la periodista que en en diferentes ocasiones ha señalado a su sexenio por diferentes temas.

"La periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco, incluso contra de nosotros, sin pruebas, ayer apareció que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila", comentó AMLO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CAOS EN EL METRO! USUARIOS REPORTAN, OTRA VEZ, RETRASOS IMPORTANTES EN VARIAS LÍNEAS