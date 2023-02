Lady Anubis, mujer 'influyente' de la CDMX, se hace viral por golpear a policía y evitar pago de infracción

Lady Anubis, mujer 'influyente' de la Ciudad de México, se hizo viral por golpear a un policía de tránsito y evitar pago de infracción.

Este viernes, un par de oficiales de tránsito detuvieron a la implicada para levantarle una sanción vial, en ese momento, la ciudadana en cuestión, intentó hacer uso de sus "palancas" para evitar a toda costa que fuera castigada por la autoridad.

"Papá, ¿le hablas por favor al Jefe Anubis? Dile que el oficial Gallardo… No me inventen infracciones, no me inventen infracciones" , le gritó a un uniformado mientras lo golpeaba cuando este intentó tomar una foto de su automóvil.

Video: “Papa, le hablas por favor al jefe Anubis" así es como una mujer prepotente intenta evitar ser multada y agrede a elementos de la SSC de la Ciudad de México #LadyAnubis pic.twitter.com/b0vfZclAaG — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) February 17, 2023

Informes indican que los oficiales si fueron reprendidos por la Fiscalía, pero la infracción sí fue levantada por los miembros policiales.

