Lady Gaga dedica mensaje en español a sus fans en México durante concierto en CDMX

La cantante estadounidense Lady Gaga tuvo su primero de dos conciertos en el Estadio GNP y para agradecer a sus fans en México, les dedicó un mensaje en español, mismo que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Fueron más de 65 mil los asistentes al primer concierto de Gaga en el Estadio GNP/X|

Fue la noche del sábado 26 de abril que la intérprete de canciones como Bad Romance, Poker Face y Alejandro se presentó ante más de 65 mil personas en el recinto de la Magdalena Mixihuca, agradeciéndoles su apoyo y asistencia de una manera muy especial.

"A todos mis hermosos pequeños hermosos monstruos”, comenzó diciendo Lady Gaga en un esfuerzo por hablar español, para luego seguir: “esta noche es un honor para mí estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí, espero que valga todo, he trabajado duro en el escenario esta noche para demostrarle cuánto los admiro y respeto", mencionó ante la ovación y los aplausos del público.

La cantante estadounidense destacó que para ella la CDMX es un lugar especial porque tiene buenos recuerdos de su primera gira en recintos de mayor aforo.

“Sinceramente les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo; la Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón porque es donde terminé mi primera gira en estadios. Nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera", agregó.

Así el primer concierto de @ladygaga en la Ciudad de México y su interpretación de ABRACADABRA. Un himno a la seducción y el juicio final, la caída de un imperio y presagio del juicio divino en el cual retoma su lugar en el escenario musical. #LadyGaga #LadyGagaMexico 🎤🎶 pic.twitter.com/Cu3dzCP2M8 — LUIS RUIZ (@struenmx) April 27, 2025

Por último, Lady Gaga cerró expresando su amor por el público mexicano.

“Estoy orgullosa de compartir éste momento con ustedes nuevamente, sólo que esta vez no es el final, si no el principio. Te amo con todo mi corazón”, gritó Lady Gaga, ante la emoción de los asistentes mexicanos, algo que podría repetirse esta la noche de este domingo 27 de abril, cuando tenga su segundo y último concierto en el Estadio GNP, como parte de su gira The Mayhem Ball.

