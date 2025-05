Lady Gaga rompe récord con concierto en Brasil ante más de 2 millones de personas

Lady Gaga hizo historia la noche del sábado 3 de mayo al ofrecer un concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, que reunió a más de dos millones de personas, según estimaciones de medios locales. Este espectáculo, parte del ciclo cultural “Todo Mundo no Rio”, se convirtió en el evento más multitudinario de su carrera y rompió récord como el show más grande jamás registrado a nivel mundial.

Este espectáculo, parte del ciclo cultural “Todo Mundo no Rio”. / RS |

El concierto de Gaga comenzó a las 22:03 horas, donde se presentó con un vestido rojo y luego un traje con los colores de la bandera brasileña, generando gran euforia entre el público. El espectáculo, transmitido en vivo, contó con una producción internacional que incluyó bailarines, impresionantes vestuarios, pantallas LED gigantes

“Gracias por hacer historia conmigo. La gente de Brasil es la razón por la que estoy brillando”, expresó Gaga, visiblemente emocionada. También añadió: “De todas las cosas que podría agradecer es que ustedes me esperaron por más de 10 años... Brasil, estoy lista”.

2.5 MILLION PEOPLE WATCHING LADY GAGA CONCERT AT COPACABANA TONIGHT THIS IS HISTORY pic.twitter.com/zpz72uEIk9

— Gaga Crave (@AMENARTPOP) May 4, 2025