Lady Tacos de Canasta: Dan lugar fijo en Pino Suárez a la vendedora

Después de que se difundieran imágenes en redes sociales del despojo que sufrió la vendedora conocida como Lady Tacos de Canasta en el Centro Histórico de la Ciudad de México a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la comerciante dio a conocer que fue repuesto el daño y que las autoridades de la capital le facilitaron un nuevo lugar definitivo para trabajar.

"Quiero agradecer a Adriana Contreras Vera, Directora General de Gobierno y Lupita Collado, porque la bicicleta se recuperó, me pagaron los tacos y me dieron un lugar para vender donde nadie me va a quitar, ahí en Pino Suárez", reveló Lady Tacos de Canasta en Facebook.

"Mi lucha sigue #NuestraLuchaSigue y me mantendré de pie para seguir trabajando honradamente, las cosas pasan por algo y estoy bendecida. Próximamente nos estamos viendo en Pino Suárez, pronto les mando mi ubicación exacta para que vayan a comer de nuestra tradición chilanga, los espero con la canasta abierta", añadió.

Además, la vendedora de origen oaxaqueño, expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió el día de los hechos y a la gente en redes sociales.

"Gracias a todos por sus muestras inmensas de cariño, mi corazón se siente feliz de saber que cuento con mucha gente #EstoyImpactada. Nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a las calles a buscar sustento, no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale", aseguró.

