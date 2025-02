‘Lady UNAM’: FES Iztacala anuncia investigación contra la vigilante de la Facultad

Luego de que se hiciera viral en redes sociales el video de ‘Lady UNAM’, quien es una vigilante de la Universidad que discute, ofende y amenaza a un alumno llamándole “estudiantito”, la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Iztacala emitió un comunicado, reprobado el hecho y anunciado que ya está bajo investigación.

La mujer también intimidó al joven bajo el argumento de que es hombre

Con frases como “Me haces algo y allá afuera no te la acabas, porque recuerda que eres hombre” o “Soy jefa de la UNAM. Ahí estoy sentida, pero tú estás estudiando y no tienes nada. Tengo yo mi plaza, mira tienes zapatos feos (…) sigue estudiantito”, fue como esta mujer apodada en redes ‘Lady UNAM’ amedrentó a un estudiante, únicamente porque supuestamente no le mostró su credencial.

Los hechos se dieron hace unos días en la FES Iztacala

Ante esta situación, la FES Iztacala publicó un comunicado para desaprobar el comportamiento de la trabajadora, así como informar que el caso ya está bajo investigación.

“Ante el video que circula en redes sociales en el que se ve una discusión entre una vigilante de la Facultad y un estudiante, quiero manifestar que estoy en contra de cualquier actitud violenta, poco profesional y sobre todo fuera de los valores universitarios.

La escuela de la UNAM anunció que ya investiga el caso

“El caso ya se encuentra en investigación por las áreas correspondientes y me aseguraré de que se le dé seguimiento correcto y puntual.

“Reitero mi compromiso para que la vida universitaria en Iztacala sea respetuosa entre todas y todos los miembros de la comunidad y en los casos en los que no sea así, se apliquen las sanciones pertinentes, siempre en apego a la Legislación Universitaria”, se lee en la carta firmada por la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la FES Iztacala.

