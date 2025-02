Las pulseras cashless no desaparecerán; experimentarán cambios: ¿Cuáles son?

Los festivales en México han adoptado pulseras cashless como único método de pago, lo que ha generado descontento entre los asistentes. Las quejas incluyen dificultades para recuperar el saldo no utilizado, comisiones de hasta 30 pesos por reembolso y la obligación de adquirir vasos reutilizables sin opción de reembolso.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intervenido en el uso de brazaletes cashless en eventos masivos, como festivales y conciertos, para eliminar los costos adicionales que estos dispositivos implicaban para los asistentes.

¿Pulsera Cshless desaparecerá por completo?

La Profeco anunció que las pulseras cashless continuarán utilizándose, pero ya no se podrán cobrar comisiones por su uso. Este sistema, que se emplea en festivales y eventos para reemplazar el efectivo, seguirá vigente tras una revisión de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Los eventos como Vive Latino no cobrarán comisiones por reembolsos o precargas, haciendo que el uso de pulseras con chip sea gratuito. Iván Escalante Ruiz, de la Profeco, anunció que ya no se venderán dispositivos cashless, aunque estos no desaparecerán por completo.

"El sistema va a continuar utilizándose… lo que se acordó con la compañía es que ya no se venderán los dispositivos porque hay algunos eventos en los que se vendían, ya no se va a cobrar por ninguna precarga y ya no se va a cobrar por devolver el dinero que quede acumulado»,"

Los dispositivos mencionados tienen un chip que almacena saldo precargado, lo que permite realizar compras de alimentos, bebidas y mercancías sin necesidad de efectivo o tarjetas bancarias. No obstante, los consumidores a menudo enfrentan comisiones adicionales al usarlos.

