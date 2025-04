¡The Last of Us en CDMX! Así puedes visitar la exposición

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us trajo consigo varias sorpresas para todos los seguidores de la serie basada en el famoso videojuego.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Mientras los capítulos van saliendo uno por uno cada domingo por la plataforma de MAX, lo que antes era HBO, en la Ciudad de México se reveló que existe un lugar que te transportara a un ambiente apocalíptico lleno de zombies.

En este espacio podrás tomarte fotos pero con precaución porque está sobre Circuito Interior / Redes Sociales|

¿Dónde está la experiencia de The Last of Us en CDMX?

Desde esta semana, MAX anunció que sobre Circuito Interior existe un spot para que vayas a tomarte fotos. Se trata de una fachada donde sobresale el nombre de la serie de televisión The Last of Us.

Para ser más exactos, el lugar está en la calzada Melchor Ocampo No. 424, colonia Cuauhtémoc. Y podrás ver como las plantas se están apoderando de todo como en la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El lugar está muy cerca de las Torres Mayor Reforma / Redes Sociales|

Recuerda que esta atracción estará disponible hasta el próximo 8 de mayo y para poder llegar te recomendamos usar el Metrobús de la Línea 7 y bajarte en las estaciones La Diana o Chapultepec, de ahí sólo caminará una cuadras en sentido contrario a Paseo de la Reforma.

Ya empezó la segunda temporada de la serie que sale por MAX vía streaming / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FESTIVAL SONORAMA 2025 ANUNCIA NUEVA SEDE TRAS TRAGEDIA EN EL PARQUE BICENTENARIO ¿TE DECIMOS DÓNDE SERÁ!