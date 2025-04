The Last of Us: Macario Martínez lanza canción para el estreno de la segunda temporada

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Se estrenó la segunda temporada de la serie The Last of Us temporada y no llegó sola, ya que a la par el cantautor mexicano Macario Martínez lanzó una canción inspirada en los protagonistas Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), titulada “Si te mentí”.

Promovida por la propia plataforma Max, que es la productora de la serie, la canción de Macario Martínez aborda la difícil decisión del personaje de Joel al mentirle a Ellie en un intento por protegerla y salvarle la vida.

Este 13 de abril se estrenó la segunda temporada de The Last of Us/Max |

“Es una canción que habla desde el corazón roto de Joel, desde ese momento en el que por amor, también se miente", expresó Macario a través de sus redes sociales.

El tema fue escrito por el propio Macario como una especie de homenaje al mundo de The Last of Us, el cual está de estreno porque desde este domingo 13 de abril ya está disponible el primer capítulo de la segunda temporada a través de la plataforma Max.

¿Quién es Macario Martínez?

​Macario Martínez es un joven músico mexicano de 23 años originario de la Ciudad de México, cuya historia ha conmovido e inspirado a miles de personas. Antes de alcanzar la fama, trabajaba como barrendero en las calles de la capital, mientras desarrollaba su pasión por la música de manera independiente.

¡Increíble talento!✨ Macario Martínez es un joven que hace música y también trabaja como barrendero en las calles de la #CDMX, a través de este video pidió más apoyo a su proyecto musical 💓 pic.twitter.com/J2KdbUusNL — adn40 (@adn40) February 5, 2025

Su vida dio un giro inesperado cuando, en enero de 2025, compartió un video en TikTok interpretando su canción "Sueña lindo, corazón" desde un camión de limpieza. El video se volvió viral rápidamente, acumulando más de 34 millones de reproducciones y catapultándolo a la fama nacional.

¿De qué trata The Last of Us?

The Last of Us es una serie de televisión estadounidense de drama y ciencia ficción postapocalíptica producida por HBO, basada en el exitoso videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog. La historia sigue a Joel (interpretado por Pedro Pascal), un contrabandista endurecido por la tragedia, y a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente que podría ser la clave para salvar a la humanidad de una pandemia devastadora.

La nueva temporada de la serie de HBO promete ser espectacular/Max |

La trama se sitúa 20 años después del colapso de la civilización, causado por una infección provocada por un hongo (Cordyceps) que convierte a los humanos en criaturas agresivas y deformadas. En medio del caos, Joel acepta la misión de llevar a Ellie fuera de una zona de cuarentena controlada por un gobierno autoritario. Lo que comienza como un trabajo más, se convierte en un viaje emocional y peligroso a través de los restos de Estados Unidos, donde ambos forjan un vínculo casi paternal.

