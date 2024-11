Latin Grammys 2024: Esta es la lista completa de ganadores

La celebración de los mejores premios a la música se realizaron y lo mejor del talento y la diversidad se dio tarea de asistir en la entrega de premios de la música latina.

En la lista de ganadores podemos ver grandes nombres así como sorpresas en algunas categorías y representa un impacto en la industria así como diversidad en su música.

La entrega de premio se celebró en la ciudad de Miami, las figuras icónicas y talentos de todos los países latinoamericanos fueron reconocidos en los Latín Grammy, destacando en diferentes géneros musicales.

Dios mío, ¡QUÉ ES ESTE MOMENTO TAN IRREAL! Bon Jovi le entregó el reconocimiento de Persona del Año a @carlosvives en los #LatinGRAMMY ¡Uf, que recuerdo y que lindo lo que hace la música! pic.twitter.com/yY8dmvGFDp — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) November 15, 2024

Aquí tienes la lista completa de ganadores.

¿Quiénes fueron ganadores en los Latín Grammys 2024?

GANADOR: Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Bolero - Ángela Aguilar

Cuatro - Camilo

Xande Canta Caetano - Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) - Karol G

García - Kany García

Autopoiética - Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 - Carin León

Las Letras Ya No Importan - Residente

Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira

Canción del año

GANADOR: Derrumbe - Jorge Drexler

A Fuego Lento - Daymé Arocena y Vicente García

A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro") - Julio Reyes Copello & Mariana Vega

Aún Me Sigo Encontrando - Rubén Blades, Gian Marco y Julio Reyes Copello

Caracas En El 2000 - Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean y Elena Rose

(Entre Paréntesis) - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios y Shakira

Mi Ex Tenía Razón - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz, Karol G & MAG

Según Quién - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios y Juan Camilo Vargas

Te Lo Agradezco - Rafa Arcaute, Kany García, Carin León & Richi López

313 - Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz

Mejor Nuevo Artista

GANADORA: Ela Taubert

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

"Todas íbamos a ser reinas dijo Mistral, pero algunas, muchas, han sido destronadas de su libertad creativa. Ese es un privilegio que tenemos muy pocas". - MON LAFERTE, Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoiética.#LatinGRAMMY

pic.twitter.com/TuOa2TeWzD — Carla (@shannonlada) November 14, 2024

Grabación del año

GANADOR: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Mil Veces - Anitta

Monaco - Bad Bunny

Una Vida Pasada - Camilo & Carin León

Catalina - Cimafunk & Monsieur Periné

Derrumbe - Jorge Drexler

Con Dinero y Sin Dinero - Fonseca & Grupo Niche

Mi Ex Tenía Razón - Karol G

Tenochtitlán - Mon Laferte

Igual Que Un Ángel - Kali Uchis & Peso Pluma

Mejor Álbum Pop Vocal

GANADOR: El Viaje - Luis Fonsi

Tofu - Caloncho

.mp3 - Emilia

Hotel Caracas - Mau y Ricky

Orquídeas - Kali Uchis

Escrita - Nicole Zignago.

Con APRENDER A AMAR Nathy Peluso gana su tercer latin grammy de la noche.

Gana 3/3 nominaciones, se convierte en la primera mujer en la historia de la premiación en ganar Mejor Canción de Rap/Hip hop y se hace de su quinto latin Grammy en toda su carrera. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/Xc0ZciF7xJ — oreen ishi (@hipphoopa) November 14, 2024

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADORA: Mañana Será Bonito (Bichota Season) - Karol G

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana - Bad Bunny

Sol María - Eladio Carrion

Sayonara - Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis - Feid

El Último Baile - Trueno

Mejor Álbum Pop/Rock

GANADOR: Reflejos De Lo Eterno - Draco Rosa

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios - Bruses

Jet Love - Conociendo Rusia

Jay De La Cueva - Jay De La Cueva

Adentro - Francisca Valenzuela

Persona del Año 2024

Carlos Vives

Mejor Álbum Tradicional de Pop Vocal

GANADOR: García - Kany García

Obras Maestras - Diego El Cigala

Mar Adentro - Juliana

Aún Me Sigo Encontrando - Gian Marco

Almas Paralelas - Laura Pausini

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

GANADOR: Boca Chueca, Vol. 1 - Carin LeónNata Montana - Natanael Cano

Evoluxion - DannyLux

Jugando A Que No Pasa Nada - Grupo Frontera

Trastornado - Michelle Maciel

Génesis - Peso Pluma

Mejor Canción Pop

GANADORA: Feriado - Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story

A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie "Zorro") - Julio Reyes Copello & Mariana Vega

A Las 3 - Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden y Saibu

Ahora - David Bisbal, Pablo Preciado y Carlos Rivera

Amor - José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz, Danny Ocean, Rafael Salcedo y Ashton Sellars

Dime Quién - Lagos

Igual Que Un Ángel - Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins

Mejor Álbum Norteño

GANADOR: El Comienzo - Grupo Frontera

Modus Operandi - Intocable

LNDT - Los Nietos De Terán

Te Amaré - Pesado

Terca - Sofi Saar

Mejor Álbum de Banda

GANADOR: Diamantes - Chiquis

Presente - Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Yo Te Extrañaré - Luis Angel “El Flaco”

Mejor Álbum Texano

GANADOR: Imperfecto - El Plan

Siempre Gabriella - Gabriella

Ganas (Deluxe) - Vilax

Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

GANADOR: Te Llevo En La Sangre - Alejandro Fernández

Mariachi y Tequila (Deluxe) - Majo Aguilar

Que Llueva Tequila - Pepe Aguilar

Romances Eternos - Mariachi Sol de México de José Hernández

Mejor Álbum de Música Alternativa

GANADOR: Autopoiética - Mon Laferte

Por Cesárea - Dillom

Híper - Hello Seahorse!

Nica - Nicole Horts

Pandora - Ali Stone

DESCARTABLE - WOS

Mejor Canción Alternativa

GANADORA: El Día Que Perdí Mi Juventud - Devonté Hynes & Nathy Peluso

Cabecear - J Noa, Jeffrey Peñalva "Trooko" y Skai

Déjalo Ir - Francisco Victoria & Francisca Valenzuela

Insomnia - Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly

Lloro - Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz

Mejor Canción Pop/Rock

GANADORA: 5 Horas Menos - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Acapulco - Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez

Afilá - Ali Stone

Blanco y Negro - Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose

Diciembre - Los Mesoneros

Mejor Canción de Rock

GANADORA: No Me Preguntes (Live) - Jesús Quintero y Draco Rosa

Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá) - Daniel Álvarez, Juan David Galeano & Andrés Kenguan

Animal Temporal - Viniloversus,

Camaleónica - Ali Stone

Qué Más Quieres - Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning

Mejor Álbum de Rock

GANADOR: El Dorado (En Vivo) - Aterciopelados

Diáspora Live Vol.1 - La Vida Boheme

Herencia Lebón - David Lebón

Alicia En El Metalverso - Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo - Viniloversus

Mejor Canción de Música Regional

GANADORA: El Amor De Su Vida - Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz

Aquí Mando Yo - Héctor Guerrero

Canción Para Olvidarte - Mango, Nabález, Chris Zadley & Nicole Zignago

Por El Contrario - Edgar Barrera, Becky G, Kevyn Mauricio Cruz & Elena Rose

Tienes Que Ser Tú - Salvador Aponte & Yoel Henríquez

Mejor Álbum Instrumental

GANADOR: Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Impronta - Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino - Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Mejor Álbum de Tango

GANADOR: Apiazolado - Diego Schissi Quinteto

Ya Está En El Aire - Ullmann Cuarteto

El Cantor De Tangos - Guillermo Fernández Featuring Cristian Zarate

Tangos Cruzados - Franco Luciani, Fabrizio Mocata

Compositor del año

GANADOR Edgar Barrera

Productor del año

GANADOR Edgar Barrera

Mejor Performance de Música Electrónica Latina

GANADOR: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

La Ceniza - Ale Acosta, Valeria Castro

Drum Machine - Alok, Pickle

Pedju Kunumigwe - Alok, Guarani Nhandewa

BAMBOLE - Vikina Featuring Deorro

Mejor Performance de Fusión Urbana

GANADORA: Tranky Funky - Trueno

Nadie Sabe - Bad Bunny

Corazon Vacio - Maria Becerra

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 - Bizarrap Featuring Young Miko

S91 - Karol G

Mejor Performance de Reggaeton

GANADORA: Perro Negro - Bad Bunny Featuring Feid

Un Preview - Bad Bunny

Triple S - J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto

Byak - Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro

Qlona - Karol G Featuring Peso Pluma

Labios Mordidos - Kali Uchis Featuring Karol G

Mejor canción de Rap/Hip Hop

GANADORA: Aprender A Amar - Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso

Bendecido - Eladio Carrion

Blam Blam - Al2 El Aldeano & Vico C

La Sabia Escuela - Akapellah, Canserbero, Leonardo Daniel Díaz, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales

Telefono Nuevo - Bad Bunny & Luar La L

Thunder y Lightning - Bad Bunny & Eladio Carrion

Mejor Canción Urbana

GANADORA: Bonita - Daddy Yankee

Columbia - Javier Falquet Moragues, David Hernandez García, Juan Pedro Moreno Carril & Quevedo

El Cielo - Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers

La Falda - Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez

Luna - Feid

Qlona - Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Juan Sebastian Navarro Gonzalez, Ovy On The Drums & Peso Pluma

Mejor Álbum de Salsa

GANADOR: Siembra: 45° Aniversario(En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Yo Deluxe - Christian Alicea

Muevense - Marc Anthony

Joyas Que Bailan - Ronald Borjas

Coexistencia - Luis Figueroa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

GANADOR 'Ta Malo - Silvestre Dangond

De La Uno A La 1000 (Primera Temporada) - Omar Geles

Se Agradece - Los Ángeles Azules

Vallenatos Pa Enamorar - Osmar Pérez & Geño Gamez

La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live) - Puerto Candelaria

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

GANADOR: Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Agradecido Live! - Eddy Herrera

Superhéroe Merengue - Magic Juan

Lo Tengo Todo- Oscarito

Llamada Perdida - Prince Royce

Mejor Álbum Tradicional Tropical

GANADOR: Rodando Por El Mundo - José Alberto “El Canario”

Tengo Algo Que Decirte - Luis Fernando Borjas

Voces De Mi Familia - Alex Cuba

Los Mismos Negros - Yelsy Heredia

A Mis Ancestros - Yeisy Rojas

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

GANADOR: Tropicalia - Fonseca

Epílogo: La Clave Del Tiempo - Jeremy Bosch

cuatro - Camilo

Monte Adentro - Gusi

La Fiesta - Ilegales

Mejor Canción Tropical

GANADORA: Mambo 23 - Juan Luis Guerra

Baila Y Goza - Renesito Avich & Rafael "Pollo" Brito

Con Dinero Y Sin Dinero - Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas

Hasta Que Aguante El Cuerpo - Jorge Luis Piloto

Llorar Bonito - Luis Figueroa & Yoel Henríquez

Mejor Álbum de un Cantautor

GANADOR: Pausa - Leonel García

Compita Del Destino - El David Aguilar

Scratch De Versos - El Riqué

De Magia Imperfecta - Nicolle Horbath

El Abrazo - Rozalén

Mejor Canción de un Cantautor

EMPATE: Derrumbe - Jorge Drexler

EMPATE: García - Kany García

Antes Que O Mundo Acabe - Tiago Iorc

Entonces - Rozalén

Luz De Cabeza - El David Aguilar

Mejor Álbum Folclórico

GANADOR: Raíz Nunca Me Fuí - (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad)

Canto Y Rio - Martina Camargo

C4 Suena A Navidad - C4 Trío

Paisajes - Ciro Hurtado

Bullerengue Y Tonada - Tonada

Mejor Álbum de Flamenco

GANADOR: Historias De Un Flamenco - Antonio Rey

Andenes Del Tiempo - Vicente Amigo

Rumberas - Las Migas

Mejor Álbum de Latin Jazz/Jazz

GANADOR: Pra Você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

Collab - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks - Ivan Lins

El Arte Del Bolero, Vol. 2 - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Mejor Álbum Infantil Latino

GANADOR: ¡A Cantar! - Danilo & Chapis

Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo) - (Cantoalegre, Orquesta La Pascasia)

Cantemos Juntos - Claraluna

Dun Dun Dara - Payasitas Nifu Nifa

Todos Podemos Cantar 2024 - Todos Podemos Cantar

Mejor Álbum Clásico

GANADOR: Fandango - Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)

Aire, Aire… No Puedo Respirar - Ricardo Jaramillo, conductor; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, album producers (Nueva Filarmonía)

Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists - Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, conductor; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño, Eduardo Martínez Planas & Eduardo Méndez,

Fantasies of Buenos Aires - Lincoln Trio; Daniel Binelli, Lincoln Trio, Charlie Post & Ted Viviani

The Latin Rites - Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producer (Adda Simfònica Alicante)

