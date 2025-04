Lele Pons al hospital por caída en fiesta de revelación de género de su bebé

La tarde del domingo 27 de abril, la famosa influencer y cantante Lele Pons, fue hospitalizada tras haberse resbalado durante la fiesta de revelación de género de su bebé, que organizó junto a su pareja, el cantante puertorriqueño, Guaynaa.

La pareja anunció su embarazó hace un par de meses/Instagram |YouTube video player



A unos meses de haber anunciado su embarazo, la pareja latina decidió celebrar en grande, realizando una fiesta de revelación de género, las cuales se han popularizado los últimos años en la redes sociales alrededor del mundo. La fiesta contó las celebridades latinas más importantes del momento.





¿Cómo sucedió el accidente?



En el momento en el que Lele Pons y Guaynaa se enteraron que tendrían una niña, ambos saltaron por la emoción, durante el salto, Lele resbaló con la pintura rosada que estaba en el piso, cayendo directamente sobre la plataforma.

Un par de horas después de haber recibido el impacto, la venezolana fue trasladada al hospital para ser revisada, ya que buscan descartar, que el bebé haya sufrido algún daño.

A través de una entrevista en YouTube, la creadora de contenido dijo lo siguiente: “Físicamente, estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Es más emocionalmente no, no he estado bien. Sí, fui a checarme por el estrés, el próximo día dije, tengo que calmarme. Tengo que ir a un lugar para que me ayuden, tenía que tomar mucha agua, porque estaba nerviosa, las cosas que me decían eran muy fuertes. Estoy triste pero no puedo estarlo, porque le bebé lo va a sentir. No puedo, físicamente estoy bien, pero emocionalmente no lo estoy”, señaló la influencer.





Lele remarcó, que lo que más le dolió fue que la señalaran de querer “hacerle daño a su bebé”, de manera intencional. Finalmente, aseguró sentirse más tranquila después de la polémica causada tras su fiesta.



“ Que irresponsable fue”, “La caida pudo ser muy,muy peligrosa”, “Ojalá la bebé se encuentre bien”, “Lele sería imposible de hacerle daño a su propia hija”, “¿Cómo sería a propósito algo así”, son algunos de los comentarios que podemos leer en redes.

La venezolana recibió criticas tras lo sucedido/Instagram|



Lele Pons y Guaynaa son una de las parejas latinas más importantes de la actualidad, por lo que la noticia de su embarazó causó furor en los fans. Su bebé está a unos meses de nacer y se espera, que la niña sea presentada de manera publica.

