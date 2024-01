Lenia Batres pide ajuste de sueldo e inscripción al ISSSTE a la Suprema Corte

La recién designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha dirigido un oficio a la Corte solicitando el ajuste de su salario conforme a lo establecido en la Constitución. Además, solicitó ser inscrita en el ISSSTE en lugar de optar por servicios privados, expresando su coherencia con opiniones previamente compartidas.

En su cuenta de redes sociales, Batres enfatizó su postura: "En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados".

La ministra asumió su cargo el pasado 4 de enero, tras ser designada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que las ternas previas fueran rechazadas en el Congreso. Durante su toma de protesta, Batres se autodenominó "ministra del pueblo" y acusó a la Corte de excederse en sus funciones, argumentando que ha estado por encima de la Constitución.

Cabe mencionar que, en 2018, Batres había criticado en redes sociales los salarios "indefendibles" de los ministros de la Corte, alineándose con la narrativa de austeridad promovida por el presidente. Esta solicitud actual refleja su constancia en ese discurso.

Durante la ceremonia de toma de protesta, Batres no solo abogó por la austeridad, sino que también señaló tintes políticos en algunos fallos recientes del tribunal. Su solicitud a la SCJN busca no solo un ajuste salarial sino también un posicionamiento claro en cuanto a la afiliación al ISSSTE en lugar de servicios privados.

