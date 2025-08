León Larregui es vetado de Air France por quejumbroso y violento

León Larregui, vocalista de Zoé, volvió a convertirse en tendencia pero no por su música, sino por protagonizar un nuevo episodio polémico desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El cantante denunció que fue bajado de un avión de la aerolínea francesa Air France por quejarse del servicio a pasar de ser cliente platino, situación que derivó en una serie de mensajes que, más que indignación, causaron confusión y burlas entre los usuarios.

“Me bajaron del avión sólo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en Air France: ‘jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. ¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije: ‘mi amor con tal de no ver tu horrible cara, acepto’”, escribió.

El artista borró parte de sus tuits

Lo que comenzó como una queja terminó escalando a declaraciones mucho más agresivas, al grado de amenazar con violencia física al personal de la aerolínea. “Reté al mariquetes de darnos un tiro y llamó a la guardia nacional. Eventualmente le voy a romper la cara”, publicó. Sin embargo, esos mensajes fueron eliminados poco después.

Usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre el estado del cantante al momento de escribir, ya que la mayoría de sus tuits resultaban difíciles de entender por sus falta de ortografía y dedazos. Esto generó sospechas sobre un posible consumo de alguna sustancia.

De las bromas a la preocupación

Como suele ocurrir con Larregui, las redes se llenaron de reacciones que iban del humor al señalamiento. Algunos usuarios lo alentaron a transformar la experiencia en una canción: “Hazles una rola”, “Está volando y no en avión”, “Eso es anticonstitucional, haz una canción”. Otros le recordaron que ya ha tenido encontronazos previos con la sociedad francesa.

Y es que no es la primera vez que el cantante mexicano denuncia problemas en ese país. En otra ocasión, afirmó haber sido golpeado y discriminado por ciudadanos franceses, llegando incluso a pedir el apoyo de mexicanos que se encontraran cerca para resguardarlo.

Mientras Air France no ha emitido una postura oficial, el episodio ha vuelto a posicionar a León Larregui como uno de los artistas mexicanos más polémicos en redes, donde sus reflexiones místicas y su vena explosiva suelen mezclarse con la incertidumbre de si lo que escribe es en serio… o anda en el ‘viaje’.

