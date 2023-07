Liberan a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, a 3 días de su secuestro

Aparecen los 16 trabajadores de la secretaria de seguridad con vida, llegaron caminando a la secretaria .

No son las autoridades que los rescataron si no que llegaron caminando para que no digan que hicieron su trabajo esos inútiles.

Vídeo: José López pic.twitter.com/XHJRe7HA4H

