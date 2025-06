¿‘Lilo & Stitch 2’ es una realidad?: Esto reveló Disney sobre el experimento 626

Vuelve el caos azul más querido de Disney. Este 26 de junio, la casa del ratón confirmó que ya trabaja en ‘Lilo & Stitch 2’, aprovechando la simbólica fecha 6/26, que alude directamente al número de experimento de Stitch: el 626.

La noticia llega tras el inesperado éxito de la versión live-action de ‘Lilo & Stitch’, dirigida por Dean Fleischer Camp y protagonizada por Maia Kealoha como Lilo y Sydney Elizebeth Agudong como Nani. El remake no solo conquistó la taquilla con más de 923 millones de dólares recaudados, sino que también se convirtió en el estreno más taquillero en la historia del Memorial Day weekend en EE.UU.

Disney ya confirmó la segunda parte de 'Lilo & Stitch' / Redes Sociales|

Originalmente, 'Lilo & Stitch' iba a ser una cinta exclusiva para Disney+, pero el estudio decidió llevarla a la pantalla grande tras ver su potencial. Una jugada arriesgada que resultó un éxito: la película fue aclamada por el público, recibió una calificación “A” en CinemaScore y consolidó el cariño hacia sus personajes.

Chris Sanders, creador y voz original de Stitch, regresó al papel para esta nueva versión. Además, Zach Galifianakis y Billy Magnussen interpretaron a los alienígenas que intentan capturar al revoltoso experimento 626 disfrazado de perro.

Todavía no se confirma la trama ni los actores / Redes Sociales|

Aunque Disney, por medio de un video, ya confirmó oficialmente ‘Lilo & Stitch 2’, aún no hay detalles sobre el elenco o equipo creativo que liderará esta nueva entrega. Lo que sí queda claro es que Stitch se ha convertido en un ícono que sigue atrayendo a nuevas generaciones.

“La meta con esta nueva versión era que la gente pudiera disfrutar a estos personajes otra vez en la pantalla grande y que se divirtieran tanto como nosotros al hacerla”, aseguró Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

David Greenbaum, presidente de Disney Live Action, remató: “Stitch es un ejemplo de lo que Disney hace mejor: crear personajes entrañables que trascienden generaciones”.

should’ve known he couldn’t keep a secret.



a 626 day surprise: #LiloAndStitch 2 is now in development! pic.twitter.com/1fVCqEhR0W

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 26, 2025