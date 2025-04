¿Llamadas desde Reino Unido? ¡No contestes, podría ser una estafa!

En México, cientos de personas han recibido llamadas de números con el prefijo +44 del Reino Unido, ofreciendo empleos atractivos con altos salarios y horarios flexibles. Sin embargo, estas ofertas son parte de un fraude internacional que ha afectado a muchas víctimas en Latinoamérica.

El modus operandi incluye técnicas como "wangiri", donde se hace una llamada perdida desde un número internacional. / Pixabay |

¿Cómo funciona esta nueva estafa?

El modus operandi incluye técnicas como "wangiri", donde se hace una llamada perdida desde un número internacional para que la víctima devuelva la llamada, incurriendo en tarifas internacionales. También puede implicar una llamada atendida por una voz automatizada o un reclutador que ofrece un trabajo, invitando a la víctima a continuar la conversación por WhatsApp y solicitando información personal o pagos anticipados.

Algunos signos de alerta incluyen: números desconocidos con prefijo +44, llamadas a horas inusuales, mensajes automatizados en inglés o silencios prolongados, y ofertas o amenazas que buscan obtener datos personales.

Hasta el momento, los números identificados por miles de usuarios son los siguientes:

+447787749507

+447435528965

+447760531805

+447340728496

En México, cientos de personas han recibido llamadas de números con el prefijo +44 del Reino Unido. / Captura de pantalla |

¿Qué hacer si recibes llamadas extrañas del extranjero?

No respondas ni devuelvas la llamada. Recomendaciones: bloquea el número en tu móvil, activa filtros de llamadas desconocidas, reporta el número a tu proveedor o plataformas como Truecaller, y no compartas información personal si no iniciaste la llamada. Las empresas legítimas rara vez llaman desde el extranjero sin aviso.

Los fraudes se aprovechan de la necesidad de empleo, engañando a las personas con falsas promesas. Es crucial estar informado, actuar con precaución y desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas. Si se recibe una llamada sospechosa, se recomienda ignorarla y reportarla.

Si se recibe una llamada sospechosa, se recomienda ignorarla y reportarla./ Pixabay |

