Llave MX: ¿Qué trámites oficiales la exigen en México?

La Llave MX se ha convertido en un requisito obligatorio para realizar ciertos trámites oficiales en México

Laura Reyes Medrano
2 de Septiembre de 2025
La Llave MX es la nueva herramienta de identidad digital del Gobierno de México | Especial

La Llave MX es la nueva herramienta de identidad digital del Gobierno de México, y ya es indispensable para realizar ciertos trámites oficiales. Si aún no cuentas con ella, es momento de registrarte para evitar contratiempos.

 

¿Qué es la Llave MX y para qué sirve?

La Llave MX es la identidad digital oficial del Gobierno de México. Permite a los ciudadanos acceder de forma segura y rápida a distintos trámites y servicios en línea, evitando la burocracia y agilizando procesos.

Su objetivo principal es que la población pueda realizar gestiones desde cualquier dispositivo, con alta seguridad y confiabilidad, tanto en instituciones públicas como privadas.

 

Trámites que requieren obligatoriamente la Llave MX

Algunos de los servicios que ahora exigen la Llave MX son:

  • Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina: imprescindible para inscribirse en el próximo ciclo escolar.

  • Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: también requiere la cuenta digital para registro y seguimiento.

Además, se utiliza para otros trámites oficiales, como:

  • Obtención de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción).

  • Solicitud de constancia de antecedentes no penales.

  • Denuncias digitales ante autoridades competentes.

  • Refrendo de tarjeta de circulación y otros servicios vehiculares.

     

Cómo crear tu cuenta Llave MX

Obtener tu Llave MX es gratuito y sencillo. Para registrarte necesitas:

  • CURP actualizada.

  • Código postal y colonia de residencia.

  • Número de teléfono y correo electrónico válidos.

  • Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números).

El registro se realiza en el portal oficial: www.llave.gob.mx.

 

Beneficios de la Llave MX

  • Seguridad: tus datos personales están protegidos mediante estándares avanzados de seguridad.

  • Eficiencia: los trámites se realizan en menos tiempo y con menor burocracia.

  • Accesibilidad: desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

  • Centralización: una sola cuenta sirve para múltiples servicios gubernamental

 

 

