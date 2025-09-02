Llave MX: ¿Qué trámites oficiales la exigen en México?

La Llave MX es la nueva herramienta de identidad digital del Gobierno de México, y ya es indispensable para realizar ciertos trámites oficiales. Si aún no cuentas con ella, es momento de registrarte para evitar contratiempos.
¿Qué es la Llave MX y para qué sirve?
La Llave MX es la identidad digital oficial del Gobierno de México. Permite a los ciudadanos acceder de forma segura y rápida a distintos trámites y servicios en línea, evitando la burocracia y agilizando procesos.
Su objetivo principal es que la población pueda realizar gestiones desde cualquier dispositivo, con alta seguridad y confiabilidad, tanto en instituciones públicas como privadas.
Trámites que requieren obligatoriamente la Llave MX
Algunos de los servicios que ahora exigen la Llave MX son:
Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina: imprescindible para inscribirse en el próximo ciclo escolar.
Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: también requiere la cuenta digital para registro y seguimiento.
Además, se utiliza para otros trámites oficiales, como:
Obtención de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción).
Solicitud de constancia de antecedentes no penales.
Denuncias digitales ante autoridades competentes.
Refrendo de tarjeta de circulación y otros servicios vehiculares.
Cómo crear tu cuenta Llave MX
Obtener tu Llave MX es gratuito y sencillo. Para registrarte necesitas:
CURP actualizada.
Código postal y colonia de residencia.
Número de teléfono y correo electrónico válidos.
Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números).
El registro se realiza en el portal oficial: www.llave.gob.mx.
Beneficios de la Llave MX
Seguridad: tus datos personales están protegidos mediante estándares avanzados de seguridad.
Eficiencia: los trámites se realizan en menos tiempo y con menor burocracia.
Accesibilidad: desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Centralización: una sola cuenta sirve para múltiples servicios gubernamental