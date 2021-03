López Gatell: Captado sin cubrebocas en la Condesa aunque aún puede contagiar

En el 'ojo del huracán'. El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, reapareció este miércoles de forma remota en el informe técnico diario del Coronavirus tras su contagio, pero avisó que en una última prueba practicada este día volvió a dar positivo a la Covid-19.

"Me incorporo hoy después de 19 días. Estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo y con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid", dijo López-Gatell de manera remota en la conferencia de prensa diaria.

"Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, porque estoy monitoreando (vigilando) la transición del estado de positivo a negativo en una prueba con hisopo nasofaríngeo, y vuelvo a salir positivo", agregó.

Dice López-Gatell que aún “tiene carga viral y es contagioso”, por eso no fue hoy a la conferencia... Peeeeeero hoy mismo salió a dar la vuelta a la Condesa Sabiéndose positivo y con riesgo de contagiar, decidió salir Ese es el “responsable” del manejo de la pandemia pic.twitter.com/vvbjFGO1ti — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 11, 2021

Sin embargo, a pesar de que reveló que su ausencia de la conferencia se debe a que tiene 'una carga viral suficientemente alta para ser contagioso', los usuarios de redes le recriminaron después de que durante la mañana de este miércoles fue captado en el parque México 'derrochando' alegría.

Cabe recordar que López-Gatell dio positivo al virus el sábado 20 de febrero y tras su contagio cumplió una estancia de hospitalización de cinco días en la que recibió oxígeno suplementario debido a una baja en sus niveles, además de un tratamiento antiinflamatorio y posteriormente regresó a su casa.

