Coronavirus: Vagonero del Metro de la CDMX vende supuesta vacuna contra el Covid-19

En su sección "¡Más falso que su amor!"

En el @MetroCDMX un vagonero ofrece una promoción de dos vacunas contra #COVID19 en 25 pesos... #ELDATO | La vacuna NO se puede comprar y algunas de ellas necesitan refrigeración especial. NO caiga en bromas y NO arriesgue su salud. pic.twitter.com/SqSnpxqfPL

— Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2021