López Gatell sobre fotos de vacaciones: 'En Zipolite es una realidad distinta a la de CDMX'

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, fue captado este fin de semana sin respetar las normas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 durante sus vacaciones en Playa Zipolite, de la costa de Oaxaca.

En la conferencia de prensa diaria que ofrece la Secretaría de Salud, este lunes 4 de enero, López-Gatell justificó el ser captado en la playa, indicando que se trató de un viaje familiar en el que no tiene nada que ocultar, pues la realidad en el estado de Oaxaca y Ciudad de México son distintas.

“Sobre la foto en específico, estaba en una playa de Zipolite, en un restaurante, debido a que las realidades no son sincrónicas en el país, parece que no queda claro. Mientras en Ciudad de México no se puede comer en restaurantes, en ese lugar donde aparezco sí”, dijo en conferencia de prensa.

"No hay ningún tema que sea prohibido... Efectivamente vi que en redes sociales y medios de circulación nacional, fue de importancia dónde estuve los días de vacaciones, fui a Oaxaca en un sitio hermoso, no tengo nada que ocultar, fui a visitar a familiares cercanos, estuvimos en una casa particular, enfatizar también la importancia de conservar los grupos familiares muy pequeños, y seguir las medidas de prevención, por ejemplo, esto fue lo que hicimos en esa reunión, separar los lugares en una mesa, y cuidamos este tipo de aspectos, que esperamos que hayan hecho todas las personas", añadió.

