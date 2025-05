Los mejores memes que dejó el Día del Trabajo

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Como cada año, este 1 de mayo, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los internautas celebraran el Día del Trabajo con una buena dosis de humor. Con imágenes cargadas de ironía, sarcasmo y verdades cotidianas, los memes tomaron protagonismo en plataformas como Facebook, X y WhatsApp.

Desde frases como “Nadie trabaja hoy, pero todos se quejan de trabajar mañana”, hasta imágenes de Don Ramón, Homero Simpson, Bob Esponja o animales dormilones, los memes reflejaron tanto la nostalgia de descansar como la cruda realidad de volver al trabajo tras un día festivo.

Uno de los memes más compartidos fue el clásico Don Ramón diciendo: “Yo no trabajo porque soy pobre, soy pobre porque no trabajo”. También destacaron los que bromean sobre el famoso “descanso obligatorio” que algunos no pudieron disfrutar: “Feliz Día del Trabajo... a los que sí descansaron, porque yo voy a chambear”.

Otros usaron plantillas de El Chavo del 8, frases populares como “Ningún trabajo es malo, lo malo es tener que hacerlo todos los días” y referencias al Home Office, la quincena o la eterna espera por el puente.

