Los Tigres del Norte estuvieron 'presentes' en la mañanera del Presidente

Hoy 5 de mayo sucedió algo que nadie creyó ver en las mañaneras del presidente, y es que tras las declaraciones hechas por el gobernador Greg Abbot sobre una 'Invasión' de mexicanos a Texas, Andrés Manuel contestó de una forma peculiar.

“Hace dos días hablé, porque me llamó la atención la declaración del ciudadano gobernador, pero creo que está mal, hablé del corrido de Los Tigres del Norte que dice palabras más palabras menos: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó".

El presidente López Obrador convocó a los candidatos de Estados Unidos a atreverse y dejar de hacer 'politiquerías', porque no obtendrían votos con las campañas antiinmigrantes, reiterando que no permitiría ofensas a los mexicanos.

#ConferenciaPresidente. “Somos más americanos”, la rola de Los Tigres del Norte ahora en la mañanera. pic.twitter.com/dNzSNVMzLt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 5, 2022

“Hablar mal de los migrantes y ahí va toda la campaña contra los migrantes, contra los mexicanos, la xenofobia. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes” dijo AMLO durante la mañanera.

Al finalizar, el presidente conmemoró el 5 de mayo por la batalla de Puebla diciendo: “Los mexicanos han ido a Estados Unidos a vivir y trabajar honradamente, no vamos a permitir que los poblanos que están en Nueva York se les ofenda, si ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida”.

