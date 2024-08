Lucero Mijares acepta que sí le dolieron los comentarios de Sofía, Eduardo y José Ramón

Hace un par de meses durante el programa ‘¡Qué importa!’, sus conductores empezaron a hacer bromas sobre el físico de Lucero Mijares y del parecido con su padre, pero con la voz de su madre.

En su momento la cantante reveló que las críticas a su persona no le afectaron y hasta trató de tomarlo con humor, pero luego de un tiempo de analizarlo aceptó que las palabras de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ sí le afectaron y las tuvo que platicar en terapia.

Lucero Mijares ni los conoce

La hija de Lucero y Mijares, en entrevista con Yordi Rosado, contó cómo fue que se enteró que se hizo tendencia luego de las críticas en el programa.

“Fue un bombazo. Estaba en mi cama y de repente vi que era tendencia. Lo primero que pensé fue que estaba muy mal que el de prepa se meta con los de primaria, me llevan varios años. No los conozco, ni ellos a mí. En este medio si no hay comentarios malos no estás haciendo algo bien", detalló.

Lucero Mijares acepta dolor

En la plática con el conductor, Lucero Mijares dijo que el primero en llamarle fue su papá para preguntarle cómo se encontraba, debido a que todo mundo se había enterado del mal chiste que hicieron, a lo que ella le respondió que estaba bien, pero que en el fondo sí le había molestado e incluso lo llegó a platicar en las terapias a las que asiste.

"Mis papás me han blindado muy bien, pero si fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí me importó un poco, pero afortunadamente fue a mí y no fue a alguien más que le pueda afectar porque esto puede llegar a cambiar la vida de alguien”, declaró.

Por último, la también actriz explicó que todo este escándalo con los conductores le favoreció pues logró más presencia ante la gente y que ellos no salieron tan bien librados aunque después le hayan pedido un disculpa.

“Mucha gente comenzó a comentar cosas feas de ellos. Fue una mini guerrita de redes sociales. A mí lo que me dieron fue más exposición y lo que yo pienso es que ellos pudieron haber perdido a gente. Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó", relató un tanto seria.

