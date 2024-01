Luis Fernando Peña es hospitalizado de emergencia ya que… ¡Trabajar le duele!

Gran preocupación generó entre sus seguidores Luis Fernando Peña, ahora que dio a conocer que fue internado de emergencia en un hospital.

El actor publicó una imagen, en sus historias de Instagram, donde aparece en la camilla de una clínica con un suero en el brazo.

Luis Fernando dice que el estrés lo tumbó

El histrión, de 41 años, que protagonizó ‘Amar te Duele’ no explicó a ciencia cierta qué le había pasado, pero dejó entre ver que el trabajo le hizo un llamado de atención.

“Que dicen de allá arriba que le baje al estrés y a la aprensión… que todo fluya, que nada influya…” detalló en un escrito dentro de su foto.

Luis Fernando Peña asegura que ya está mejor

El actor expuso que la foto no era en tiempo real pues pues ya se había retirado del hospital: “No se espanten, todo está bien, ya me dieron de alta”.

Al final, la imagen de Luis Fernando Peña recibió varios mensajes de apoyo para que se recuperara lo antes posible.

