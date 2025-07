Lula da Silva reta a Trump tras sanciones con aranceles: “No vamos a someternos”

Una nueva tensión diplomática sacudió el escenario internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a productos brasileños, bajo el argumento de que las políticas del gobierno sudamericano representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional.

El documento de la Casa Blanca señala que el gobierno de Brasil habría “violado derechos humanos” e “infringido la libertad de expresión”, además de calificar la situación como una “emergencia nacional”. Trump relacionó estas medidas con lo que llamó una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Donald Trump puso sanciones del 50% a productos de Brasil / Redes Sociales|

Lula no se queda callado

En una entrevista para The New York Times, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anticipó su postura firme ante las decisiones de Washington: “Tengan la seguridad de que estamos tratando esto con la máxima seriedad. Pero la seriedad no implica servilismo… Trato a todos con gran respeto. Pero quiero que me traten con respeto”, declaró el mandatario.

Horas antes de que se confirmaran los aranceles, Lula ya había expresado su malestar por la falta de disposición al diálogo por parte de Trump: “El presidente Trump intenta imponerse a su nación de 200 millones de habitantes, amenazando con aranceles del 50 %, declaró Lula (…) el presidente estadounidense ignora las ofertas de diálogo de su gobierno”, reportó el diario neoyorquino.

Lula da Silva le pide respetó a Trump por hablar mal de su nación / Redes Sociales|

Sanciones cruzadas: EE.UU. también castiga a juez

Como parte del mismo paquete de acciones, el gobierno de Trump impuso sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, quien encabeza la investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro tras las elecciones de 2022. El expresidente ha negado rotundamente dicha acusación.

Lula, por su parte, respondió enérgicamente a través de redes sociales, calificando los aranceles como “injustificados” y la acción estadounidense como una “injerencia en el sistema judicial brasileño”.

El presidente de Brasil no acepta estar a capricho de Estados Unidos / NYT|

Brasil pide respeto y soberanía: “No aceptamos imposiciones”

El líder brasileño aseguró que su gobierno está dispuesto a mantener el diálogo con Estados Unidos, pero reiteró que defenderá la soberanía de su pueblo: “Es inaceptable lo que denominó como una injerencia del gobierno estadounidense en el sistema judicial brasileño”, escribió Lula en su cuenta de X.

La medida ha generado críticas en ambos países y ha encendido el debate sobre el papel de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones. Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó que los aranceles de 50% seguirán adelante, con algunas excepciones y una leve postergación hasta el 1 de agosto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLUVIAS DE ESTRELLAS AGOSTO 2025: FECHAS PARA VER ESTE FENÓMENO Y OTROS ESPECTÁCULOS PLANETARIOS