Lupillo Rivera abandona repentinamente 'La Casa de los Famosos' ¡Este fue el motivo!

Lupillo Rivera sorprendió a los habitantes de 'La Casa de los Famosos' al anunciar de manera repentina que abandonaría el reality por cuestiones fuera de su alcance.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Reunidos todos en la sala, Javier Poza dijo que el cantante tenía que decirles algo importante, pero éste no pudo contener las lágrimas y con la garganta ‘entrecortada’ confirmaba su salida.

Lupillo Rivera tuvo que anunciar su salida por un problema de salud / Redes Sociales|

"Por una situación médica, por una situación ahí crítica no voy a poder continuar aquí en 'La Casa de los Famosos', me le he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a esta gran producción", expresó.

Lupillo Rivera pide perdón a sus compañeros

Antes de retirarse, el intérprete de regional mexicano ofreció una disculpa a cada uno de los habitantes por lo bueno y malo que haya hecho dentro del programa que solamente es visto por la señal de Telemundo.

El cantante empezó a llorar tras anunciar su salida del reality / Redes Sociales|

“No voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, también me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a la producción. Los voy a extrañar mucho mis amigos. A mi cuarto, les pido una disculpa. Esto no está a mi alcance, necesito atender esta situación. Y si algún día los ofendí, les pido una disculpa”, expuso.

Sobre su problema médico no se dieron más detalles. Pero de inmediato las redes empezaron a sacar teorías sobre su salida. Unos apuntaban a que la familia de Lupillo había tenido problemas con la producción, pero también se dijo que Rivera había enfrentado fuertemente a Paty Navidad que casi termina en violencia, que por eso pidió las disculpas.

No se aclaró cuál es problema de salud por el que está pasando / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARTIN SCORSESE PRODUCIRÁ DOCUMENTAL DEL PAPA FRANCISCO ¿PERO DE QUÉ TRATARÁ?