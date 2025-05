Lupita TikTok rompe el silencio: Desmiente muerte cerebral de su hija recién nacida

Luego de que en Multimedios se diera a conocer sobre la supuesta muerte cerebral de Karely Yamileth, hija de la influencer Lupita TikTok y Ricardo Medellín, la joven madre rompió el silencio y aclaró que hasta el momento no existe un dictamen médico oficial que confirme esa versión.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La noticia cobró fuerza la noche del pasado miércoles 7 de mayo, cuando un reportero le comentaba al conductor Ernesto Chavana, citando fuentes internas del hospital, que tras varios estudios se habría determinado la muerte cerebral de la bebé, quien fue hospitalizada días antes con un cuadro de deshidratación extrema.

Lupita TikTok y Ricardo Medellín están en espera de un reporte oficial / FB: @lupitatiktokmx|

¿Qué ocurrió con la bebé de Lupita TikTok?

Días antes, Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la recién nacida había sido ingresada a un hospital y posteriormente entregada al DIF estatal, tras detectarse negligencia en su cuidado, presuntamente por consumo de sustancias por parte de los adultos responsables. El caso generó indignación en redes sociales y se viralizó rápidamente.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Sin embargo, una fuente cercana a la familia señaló a Milenio que la menor habría sido hospitalizada por una enfermedad congénita, descartando versiones de maltrato por parte de los padres.

El embarazo de Lupita TikTok fue muy polémico en su momento / FB: @lupitatiktokmx|

Lupita TikTok niega muerte cerebral

Ante la creciente ola de desinformación, Lupita TikTok compartió un comunicado a través de su página oficial de Facebook, donde rechazó que se haya confirmado la muerte cerebral de su hija. “Hasta este momento no contamos con un dictamen médico u hoja médica por parte del hospital donde se diga que la bebé Karely ha fallecido por muerte cerebral”, aclaró.

El mensaje también explicó que Lupita se encuentra descansando tras varios días de tensión: “Han sido 10 días muy complicados para ella. Les agradecemos su preocupación y mañana (hoy) informamos si hay alguna novedad”.

La bebé se encuentra internada bajo observación médica / FB: @lupitatiktokmx|

La influencer concluyó su mensaje exhortando a sus seguidores y al público en general a no dejarse llevar por versiones no confirmadas: “No se crean información falsa de todas las páginas”.

Por ahora, la situación de la pequeña Karely Yamileth se mantiene bajo observación médica, y ni el hospital ni las autoridades han emitido un reporte oficial sobre su estado de salud. La familia pidió respeto y paciencia ante el momento delicado que atraviesan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VATICANO NO ELIGE NUEVO PAPA: FUMATA NEGRA APARECE DE NUEVO TRAS CÓNCLAVE