TikTok en el Mundial 2026: Se alista para la explosión de contenido sobre futbol

A poco más de un año para que comience el Mundial 2026, los entrenamientos y calentamientos no sólo estarán a nivel de cancha, también TikTok se está preparando para entrarle a los encuentros de futbol pero desde otras perspectivas llenas de entretenimiento.

Jorge Taboada, Director de Operaciones de Tiktok en Latinoamérica, nos explicó que solamente esperan recibir el balón para realizar unas jugadas con todos los creadores de contenido y así posicionar más la plataforma dentro del deporte.

Jorge Taboada, Director de TikTok Latam, platicó con nosotros / Especial|

En entrevista para Contra, Taboada nos detalló que la idea principal es la creación de comunidades sólidas entorno al Mundial 2026, donde pueden participar equipos, atletas, influencers, creadores de contenido y público en general.

Pero si quieres saber más sobre los planes de TikTok rumbo al Mundial 2026 y cómo ser un excelente creador de videos para la plataforma, checa la entrevista completa:

¿TikTok le apuesta a los deportes o los deportes a TikTok?

Jorge Taboada: “O las dos, TikTok es una plataforma que es enriquecida básicamente por la comunidad. TikTok sin la comunidad de creadores y sin la comunidad de audiencia, pues, no existiría. Entonces, creo que verdaderamente la respuesta es las dos, porque en la medida en la que las comunidades se fortalecen, se encuentran, se conectan a través de nuestra plataforma en torno a un interés específico, pues, crece el contenido deportivo, crece el interés. Es bastante, es tremendo el interés que tenemos por el contenido deportivo. Y obviamente nosotros desde la plataforma nos interesa y hacemos todo para conectar con esas comunidades, con esas audiencias y con esos grandes generadores de contenido deportivo”.

TikTok se alista para recibir el Mundial 2026 con más contenido / Especial|

¿Hay forma de medir cuánta gente se acerca a TikTok a ver deporte?

Jorge: “Bueno, sí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, 9 de cada 10 personas que entran a TikTok consumen algún contenido deportivo. Esto es un dato brutal. O por ejemplo, también en encuestas que nosotros tenemos, en estudios que tenemos, de personas que han asistido a eventos deportivos en vivo, 3 de cada 4 comparten algo del contenido, de la experiencia en vivo que tuvieron en el estadio, afuera del estadio o alrededor del evento deportivo, la comparten en TikTok. Entonces, digo, son dos datos que te muestran lo importante que es el consumo de contenido deportivo en la plataforma”.

¿El deporte hace crecer el espectro de TikTok, ya no es sólo es ver bailes?

Jorge: “Esto que dices es muy importante porque creo que ese paradigma viene más de los no usuarios de TikTok. Porque si tú abres TikTok sin tener una cuenta, probablemente te aparecen videos que no tienen nada que ver contigo y que consideras que no hay afinidad y probablemente te aparece un baile y entonces piensas que es la plataforma de los bailes. Pero en la medida en la que tú empiezas a utilizar TikTok, la plataforma identifica tus gustos, tus intereses, lo que te gusta, lo que no, y empieza a conectarte con esas comunidades. Entonces, lo que yo mencionaba es que en TikTok hay contenido para todas las comunidades.

“Estamos hoy hablando de los deportes, que es algo muy masivo, de interés muy general, digamos. Recientemente hablaba con Micky Huidobro de Molotov, que él dio una plática en el Sports Summit sobre el ping pong. Él, no sé si sabías, él es un jugadorazo de ping pong, le encanta el ping pong, ya creó un torneo. Y yo le decía que justamente TikTok era la plataforma ideal para que él se encontrara con esa comunidad, por chiquita que sea, que además, ojo, se va a dar cuenta que no es tan chiquita, seguramente, y se va a conectar con los 10 mil o 20 mil o 100 mil más que les interese el ping pong, porque la plataforma tiene esa capacidad de conectar intereses de contenido con las audiencias”.

TikTok busca la manera del ver el Mundial desde otras perspectivas / FREEPIK|

La competencia entre deportes y entretenimiento, ¿lo deportivo va más arriba?

Jorge: “No que esté más arriba, son igualmente importantes. Nosotros digamos que las dos categorías que vemos más consumo son el entretenimiento y los deportes. Ahora, ojo, entretenimiento puede ser muy amplio. Entretenimiento, nosotros tenemos un enfoque muy importante en lo que tiene que ver con televisión, películas, series, plataformas de streaming, películas en el cine, etc. Ese es mucho nuestro foco en el lado de entretenimiento, y hay mucha generación de contenido y mucho consumo de contenido, igual que en deportes, son las dos más importantes. Yo creo que una cosa interesante que hablamos es también esa confluencia entre los deportes y el entretenimiento. Porque lo que hablábamos es esta tendencia a que también el consumo en las plataformas digitales siempre tenga esta dosis de entretenimiento. La gente quiere, le interesa también a veces utilizar las plataformas digitales para entretenerse, para escapar, para desconectarse quizá de una cotidianidad. Y el entretenimiento es importante, ¿no? La diversión, el humor en algunos casos. Entonces, ahí, digamos, algunas de las estrategias interesantes que hemos visto en el mundo del deporte tienen que ver con esto”.

¿Qué planes tiene TikTok para el Mundial 2026?

Jorge: “Tenemos diferentes planes, estamos teniendo conversaciones con FIFA para lograr una propuesta de valor relevante para nuestra audiencia y para nuestros creadores también y para nuestros socios de contenido. Eso pues es algo que se está trabajando, es un evento global, entonces se está trabajando de manera centralizada para TikTok a nivel global. Y nosotros lo que queremos es fortalecer esta relación con los creadores de contenido y con esa que tiene la capacidad de generar experiencias con los fans, porque una cosa es el contenido que genera el creador o que genera el profesional, a lo mejor el que tiene los derechos de contenido o la federación, etcétera, y otra es el contenido que generan los fans y ahí es en donde ves el gran volumen de lo que pasa. Vas a ver en el Mundial una gran explosión de conversación alrededor de TikTok y eso es para lo que nos estamos preparando”.

TikTok está en pláticas con FIFA para explotar al máximo el Mundial / FREEPIK|

¿Algún consejo para esa gente que quiere ser creadora de contenido?

Jorge: “Bueno, hay un montón de consejos. El primero que les diría es, les recomiendo un secreto muy bien guardado que tenemos que se llama la Academia de Creadores de TikTok. Pueden entrar a un buscador y le ponen Academia de Creadores TikTok y es una página con un montón de tips para crear contenido en TikTok, está en español, hay videos, algunos videos que grabamos en donde dan tips espectaculares de cómo crear un video, la narrativa en TikTok, la importancia, por ejemplo, de los tres primeros segundos, porque estás en una plataforma en la cual con deslizar el dedo te cambian y te abandonan y se pasan al siguiente video.

“Entonces, lo importante de que en los tres primeros segundos enganches con esa audiencia, en términos de duración, que tengas consistencia, que publiques, digamos, con cierta constancia y algo muy importante: resiliencia. Porque puede que te tome tiempo, tienes que ir aprendiendo qué funciona, qué no funciona, tienes que ser constante, pero cuando menos te des cuenta, alguno de tus videos va a explotar, va a empezar a conectar y vas a empezar a crecer en TikTok. Entonces, ser paciente, muy creativo, muy auténtico, eso es otro consejo que nos dan todos los creadores y eso es algo que yo recomiendo, ser auténtico, ser genuino”.

Para el 2026, TikTok estará lleno de futbol todo el tiempo / FREEPIK|

¿Algo más que nos quieras agregar?

Jorge: “La verdad es que creo que lo que hemos hablado cubre muy bien. Nos interesa mucho conectar con esas comunidades, nos interesa que TikTok siga siendo esa plataforma para todos, diversa y sobre todo en la que vean la posibilidad de crear contenido de alta calidad, contenido que se escuche bien, que se vea bien, que tenga, como decía yo, una historia. Eso es bien importante, es una tendencia que estamos viendo en la plataforma, cada vez más creadores creando contenido, tomándoselo mucho más en serio, y no en serio quiero decir con esto contenido aburrido o super profesionalizado sino verdaderamente de alta calidad, o sea, poniéndole atención al detalle. Y bueno, que aquí está esta plataforma para ustedes, porque es de ustedes, es de la comunidad”.

