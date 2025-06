Manoella Torres revive sus éxitos de despecho: “Me insultaban, pero también cantaban conmigo”

En la década de los 80, Manoella Torres desafió las normas sociales y musicales con letras cargadas de desamor, traición e infidelidad. Hoy, esas mismas canciones que le valieron censura y críticas, la colocan en el radar de una nueva generación gracias al éxito de 'Mentiras, la serie'.

En entrevista exclusiva para Contra, la intérprete reveló que sus temas de “despechadas” no solo le dieron popularidad, sino también “insultos” en su momento: “Yo fui una de las primeras en cantar sobre esos temas de infidelidad y fuertes… en la radio me lo censuraban”, recordó la cantante. Aun así, temas como 'Ahora que soy libre' o 'Que me perdone tu señora' rompieron esquemas y se convirtieron en himnos de liberación femenina. “Eran muy intensas, pero dicen lo que tienen que decir”, expresó.

La intérprete reconoció que muchas mujeres llegaron a reclamarle por las letras, sobre todo en los años 80, aunque con el tiempo descubrió que las mismas que la criticaban… ¡terminaban coreando sus temas con fuerza! “

"Sí, claro, claro que sí me reclamaban o me insultaban, especialmente en los ochenta cuando sale 'Que me perdone tu señora', la mayoría que la cantan son mujeres. ¡Y qué bueno! Porque también uno tiene que ser como uno es, expresar lo que quiere”, dijo entre recuerdos.

Manoella Torres alista un show este viernes para celebrar a la comunidad LGBT+ / Especial|Reproducir desde 6:18

La comunidad LGBT+ y los jóvenes, su público actual

El próximo 28 de junio, Día del Orgullo, Manoella celebrará con un concierto especial en el Lunario del Auditorio Nacional, dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+. En el show interpretará sus grandes éxitos y canciones emblemáticas con mensaje inclusivo. “Habrá sorpresas muy especiales. Es la primera vez que cantaré ciertos temas”, adelantó.

Hoy su público es diverso: desde mujeres adultas hasta jóvenes fans que la descubren por plataformas digitales y por la salida de la seri de 'Mentiras', donde Regina Blandón hace un interpretación de 'Acaríciame': “No hay un público en específico, pero ahora me siguen también los jóvenes, y eso para mí es algo muy importante”, explicó.

"Me encanta la idea de que ahora que Regina Blandón haya cantado 'Acaríciame', pues me gustó muchísimo y hace que los jóvenes también ahora ya estén despertando, despertando hacia las canciones clásicas, románticas, y que dan un mensaje muy, muy especial, no solamente del amor, sino también del desamor, pero a lo que voy es que se estén fijando en estas canciones de nosotras", expusó.

La cantante sigue vigente pues no deja de hacer discos / Especial|

Nuevos proyectos a la vista

Además del show, Manoella trabaja en más música para 2026, donde prevé lanzar duetos, un posible disco en vivo y seguir promocionando su EP 50, que incluye cinco canciones inéditas. “Ya es momento de hacer ese concierto en vivo que tanto he postergado”, señaló.

A más de cuatro décadas de su debut, Manoella Torres sigue demostrando que el despecho no pasa de moda… y que su voz, lejos de apagarse, sigue resonando con fuerza.

La artista prepara un disco de duetos o posiblemente grabe uno en vivo / Especial|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿OPERATIVO EN EL SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO? AUTOMOVILISTA DE CDMX MUESTRA PRUEBAS