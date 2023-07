Mar de Regil vende dibujos a precio de obras de arte y desata memes

Bárbara de Regil volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que internautas descubrieran que la influencer montó una galería de arte virtual y ya tiene a la venta sus primeros cuadros. Mar de Regil salta de una polémica a otra. La hija de la actrizvolvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que internautas descubrieran que la influencer montó una galería de arte virtual y ya tiene a la venta sus primeros cuadros.

La polémica no surgió por su lado artístico, sino por el elevado costo de sus pinturas. Luego de descubrir el perfil de su galería en Instagram (@seagallery._), algunos curiosos escribieron para cotizar algunas obras, las cuales, para su sorpresa, valían miles de pesos.

A través de X (antes Twitter), algunos internautas subieron capturas de pantalla de las supuestas conversaciones, donde exhibían el precio de las obras:

Lo que te hace Mar de Regil por 10,000 varos /// Lo que yo te hago por 3,700 varos pic.twitter.com/ukFi1bsvSU — Ewademar (@ewademar) July 31, 2023

Jajajajajajajajajajajaja mamita querida, todavía pone a una tal Roberta a vender sus cuadros. Por el bien de Roberta, ojalá nunca se sepa quien es. Imagínate decir “trabajo vendiendo los cuadros de Mar de Regil” pic.twitter.com/gnDLXaK6Xn — Yo (@DGRDZ11) July 31, 2023

Las publicaciones se viralizaron y generaron un sinfín de reacciones, la mayoría en tono de burla hacia la calidad de los cuadros de Mar de Regil y el monto que pretendía obtener por su arte:

“Vi que los cuadros de Mar de Regil los esta vendiendo en 6 a 10 mil pesos. El arte es subjetivo y le puedes dar el valor que quieras pero tampoco te pases jajajajaja”, “wey yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en mas de $500, q aparte son originales, no imágenes de pinterest”.

By mar de regil 80x80 en 10,500 pesos más envío pic.twitter.com/GsnZXmxfHD — Gayo Valdez (@itsgayobitch) July 31, 2023

Ya me llegó mi cuadro de Mar De Regil, valieron la pena esos 30,000 pesos pic.twitter.com/LLroYqKE0B — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) July 31, 2023

By Mar de Regil 10,500 pesos más envío pic.twitter.com/5wRqINlZNT — suha saad (@suhasaadd) July 31, 2023

- Y por supuesto sus cuadros tienen el permiso de @DisneyAnimation para usar a sus personajes verdad Mar de Regil? - ... pic.twitter.com/N3OmboqyxX — neuronacemx (@neuronacemx) July 31, 2023

Pese a que su nombre es tendencia en X, Mar de Regil no se ha pronunciado sobre el tema, aunque no se mantiene inactiva de sus redes, dode ha compartido fotos desde el gimnasio.