Marcelo Ebrard propone crear la Secretaría de la 4T; hijo de AMLO estaría a cargo

El excanciller, Marcelo Ebrard, comenzó este lunes su gira para ser el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024 y, en su primer evento, llamó la atención por una de sus propuestas.

El funcionario explicó que, en caso de convertirse en el representante del Poder Ejecutivo, propondría crear la Secretaría de la Cuarta Transformación, la cual tendría como objetivo "garantizar la continuidad y los objetivos" de los proyectos de la 4T. Además, detalló que la nueva dependencia sería de un tamaño reducido para "no gastar más dinero".

"Esta secretaría nos ayudaría a garantizar no solo la continuidad, sino que se alcancen los objetivos de la Cuarta Transformación. Esta secretaría será de tamaño reducido. No estoy pensando en gastar más dinero. Se tendrá que pagar con ahorros. No tenemos por qué hacer una dependencia muy grande", señaló.

Asimismo, adelantó que le gustaría que uno de los hijos de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, estuviera al mando de la secretaría.

"He pensado en invitar a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que él acepte", indicó.

