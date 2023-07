Martha Higareda aclara por qué Ryan Gosling no la recuerda y las redes reaccionan

Ryan Gosling la balconeó al negarla como Pedro negó a Jesús, la mexicana reapareció en Twitter para explicar por qué el canadiense no la recuerda, pese a que sí coincidieron en Hollywood, según ella. A unos días de que Martha Higareda fue tachada de “inventada” en redes sociales luego de quela balconeó al negarla como Pedro negó a Jesús, la mexicana reapareció en Twitter para explicar por qué el canadiense no la recuerda, pese a que sí coincidieron en Hollywood, según ella.

El pasado 6 de julio se llevó a cabo en nuestro país la premier de “Barbie”, con Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera, sus protagonistas, desfilando por Parque Toreo.

Durante la alfombra roja, un reportero del matutino “VLA” aprovechó que Gosling cruzó por su camino y le preguntó si conocía a Martha Higareda, a lo que el canadiense respondió con un sincero “no, lo siento”.

Martha Higareda y su ‘amistad’ con Ryan Gosling

Hace un año, Martha Higareda concedió una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, la cual explotó en mayo pasado, cuando muchas de sus anécdotas fueron puestas en duda y sirvieron como material inagotable para memes.

Lejos de desaparecer de las redes y negarse a dar entrevistas, Martha Higareda tomó con humor la situación y durante una participación para el podcast “De Todo un Mucho”, la mexicana recordó un encuentro (casi de película) que tuvo con Ryan Gosling.

“Yo traía como un suetercito y las sillas tenían como un garigol de herrería, entonces se me atoró el suéter con eso. Yo creo que porque era la orilla del restaurante había mucha grasa en el suelo y yo me resbalé... entonces siento una persona que me agarra y es Ryan Gosling”.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

Lo que no esperaba Martha es que Gosling negara su ‘amistad’ durante la premier de “Barbie” y que, sin pretenderlo, la volviera a hacer blanco de burlas y memes en las redes sociales.

Ante la ola de ataques, Higareda rompió el silenció en Twitter y sin perder su estilo, aclaró por qué el protagonista de “Barbie” no la recuerda.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, escribió.

Sin embargo, la aclaración dividió opiniones y aunque muchos de sus fans le dijeron que le creían, otros tantos volvieron a lanzarse contra la actriz.

Pese a que las reacciones no paraban, Martha Higareda dio por terminada la polémica.