Marvel anunció las fechas para sus próximas 10 películas

Marvel Studios anunció las fechas de sus próximas 10 entregas cinematográficas y aunque algunas todavía no tienen nombres oficiales, se tienen preparadas muchas sopresas para los fanáticos.

El estudio contempla una película de los Cuatro Fantásticos, así como el regreso de Wakanda en donde Shiru podría ser la sucesora de su hermano T'Challa en el trono, por lo que nadie tomará el lugar del fallecido actor Chadwick Boseman como Black Panther.

Las cintas están planeadas hasta el 2023 y se espera que el próximo estreno sea el de Black Widow para el 9 de julio de este año.

El mundo puede cambiar y evolucionar. Pero lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia. pic.twitter.com/gWHyThEFkp — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) May 3, 2021

-Black Widow: 9 de julio 2021

-Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringd: 3 de septiembre del 2021

-Eternals: 5 de noviembre del 2021

-Spider Man: No Way Home: 17 de diciembre del 2021

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo del 2022

-Thor: Love and Thunder: 6 de mayo del 2022

-Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio del 2022

-The Marvels: 11 de noviembre del 2022

-Ant Man ande the Wasp: Quantumania: 17 de febrero del 2022

-Guadians of the Galaxy Vol. 3: 5 de mayo del 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PERIODISTA DAVID PÁRAMO SUFRIÓ UN ACCIDENTE VASCULAR, REVELÓ CIRO GÓMEZ LEYVA