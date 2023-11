Maryfer Centeno sufre aparatoso accidente que casi la deja sin dientes

La famosa grafóloga de los artistas, Maryfer Centeno, contó que casi pierde algunos dientes tras un accidente que tuvo en su casa.

Fue por medio de un video, que la especialista detalló que por la noche fue al baño y se desmayó sin motivo aparente.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos (su esposo): ‘Me siento mareada'. Y me dijo Carlos: ‘¿Te acompaño al baño?’. Y le dije: ’No, no’. Y llegué al baño, vi el lavabo y de lo demás ya no me acuerdo”, expuso en tono de preocupación.

Por fortuna no le pasó nada

La experta en lenguaje corporal continuó contando que cuando miró a su pareja de nuevo, otra vez se desmayó. Acto seguido se le bajó mucho la presión y por eso cree que se desvaneció y se golpeó la cabeza y la cara.

“Me desmayé, vean nada más (muestra un golpe en la frente), los dientes los tengo desechos, todo mi tratamiento de delineadores valió gorro”, resaltó.

Maryfer informó que padece de rinofaringitis aguda, pero no cree que su enfermedad haya provocado su desmayo, pero por si las dudas mejor acudirá al doctor.

Se asusta de su imagen

En otra toma, la grafóloga aparece bañada y vuelve a mostrar su dentadura, la cual se aprecia inflamada por el golpe en la cara.

“¡Se ve espantoso, qué horror! No saben qué horrible. Yo tengo tendencia a desmayarme, ya no tengo ninguna enfermedad porque cada año me hago mi encefalograma y no entiendo por qué cuando me enfermé en febrero me desmayé, ahora que me volví a enfermar me desmayé, y aparte todavía tengo la presión muy baja. Vas a decir: ‘oye, por qué'... ahorita me dicen que me veo superpálida, pero ya hasta puedo hacer un video, ya es ganancia”, refirió.

Por último, tomó las cosas con mejor humor e invitó a sus seguidores a una reunión que tendrá con más grafólogos.

