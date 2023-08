MasterChef Celebrity: Manu NNa aviva la polémica: ‘Sí fue injusta mi salida’

Manu NNa era uno de los participantes favoritos de MasterChef Celebrity México y su salida causó enojo, indignación y molestia del público que todos los domingos está pendiente del reality show de TV Azteca.

RÉCORD platicó con el cocinero y standupero, de 31 años de edad, quien heredó de su familia el gusto por cocinar para conocer su sentir luego de convertirse en el eliminado número 14, y dejar a sus 'hermanas' Irma y Romina en la lucha por llegar a la gran final que cada vez está más cerca.

Mónica logró salvarse del reto de eliminación y las hermanas se enfrentaron al duelo más difícil y triste de toda la temporada. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/814eJzzOAz — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) August 17, 2023

Manu NNa esperaba la molestia de los fans de MasterChef

Aunque le dolió su salida, formar parte del programa lo considera un logro: “Me tocó salir, pero ya cumplí mi sueño de estar en MasterChef Celebrity México. Obviamente, me hubiera gustado llegar más lejos. Fue una buena experiencia, la pasé muy bien, pero estoy fuera, ni modo”.

Respecto a si tiene favoritos para la final, Manu NNa respondió con el corazón: “Ahora me gustaría ver en la final a mis hermanas, Romina e Irma; claro, también a Paco Palencia, que lo ha hecho muy bien y es muy disciplinado”.

Muchos fans y seguidores del reality show se molestaron porque les pareció que la eliminación del influencer fue un gran error de la producción, a lo que Manu NNa respondió:

“Sí, definitivamente también creo que sí fue injusta mi salida y sabía que la gente iba a estar muy molesta por cómo se dio todo, porque si me piden una cosa y es la que entrego y resulta que no les gusta, entonces ya no entiendo cuáles son los lineamientos para calificar un platillo, pero esto es un show”.

Aunque en el último programa hizo evidente su inconformidad por la forma en la que Mónica Dione subió al balcón, la defiende de los ataques que la actriz ha recibido en redes sociales.

“Decían cosas horribles de Mónica Dione y creo que no fue así porque, sinceramente, aunque mis hermanas ahí adentro fueran Irma y Romina, nos tocó competir y no pasa nada. Mónica era una de las personas con la que también convivía y platicábamos mucho entre grabación y grabación”.

Quedó en shock tras su eliminación

Sobre su sentir y la cara de sorpresa que puso al momento en que escuchaba que se tenía que quitar su mandil, nos compartió:

“Fue un momento muy inesperado porque no sabía que yo era el que iba a salir, entonces cuando lo dicen se hizo un silencio sepulcral; además, no tenía preparado ningún discurso porque sinceramente siempre entregaba lo que los tres jueces me pedían y en este último platillo no fue la excepción, y pues al final no les terminó de gustar. Confieso que fue un momento de mucho shock”.

Al preguntarle cómo hizo para no llorar, pues tanto sus hermanas como fans de la comunidad LGBTQ+ derramaron lágrimas por su salida, nos contestó:

“Sí lloré, pero esa parte no la sacaron; la verdad es que soy bien llorón. Y luego, al ver a Romina e Irma que también lloraban, me quedé, más que triste, sorprendido porque no entendía muchas emociones. Quiero aprovechar también para darle las gracias a mi comunidad LGBTQ+ que me apoyó mucho y también a los que se fueron sumando y me conocieron gracias a la televisión abierta y les gustaban mis platillos”.

Aún sale con miedo a la calle

Manu NNa sabe la importancia de ir ganando respeto y espacios para la comunidad:

“Es muy importante tener visibilidad en los medios tradicionales y que la gente te reconozca por tu trabajo y que quede a un lado tu sexualidad y género. Somos una comunidad que poco a poco vamos creciendo y agarrando más respeto”.

Y continúa: “A mí me llena de mucho orgullo, y si esto va a ser un parteaguas para que más gente de mi comunidad entre y tenga espacios donde no los tenía antes, lo seguiré haciendo”.

Al cuestionarle si ahora sale con más tranquilidad y se siente más seguro en la calle, nos sorprendió:

“Justo en mis rutinas de stand up y mis shows hablo de eso. Gran parte de mi comunidad LGBTQ+ y las mujeres todos los días salimos a sobrevivir en este país en el que yo salgo, pero hay hombres heterosexuales que dicen ‘ay, por qué haces tanto drama’. No, no es drama, lo que pasa es que tú no corres el mismo peligro que yo al salir a la calle”.

“Y dicen ‘no, a mí también me pueden matar o asaltar’, pero es muy distinto que te maten por un crimen de odio, feminicidio; entonces justo en mi rutina lo hablo y lo explico con comedia. Así que sí, todavía salgo con miedo, pero tengo que continuar con una vida y plantearlo desde el otro lado: ¿hasta cuándo van a dejar de no respetarnos? Lo que toca es seguir reforzando el respeto desde todas partes”, explica Manu NNa.

Favoritismo hacia Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.

Sobre el favoritismo que el público y las redes han notado en participantes como Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr., nos dijo:

“Sinceramente, lo he leído mucho en las redes sociales y la gente lo está notando; yo en las grabaciones decía: ‘bueno, tal vez si quedó muy rico lo que preparó’. Pero cuando ves el programa editado, sí están muy favorecidos, no en cuanto a unas cosas, pero al final los jueces son los que saben”.

Al preguntarle si crecieron sus redes sociales a raíz de MasterChef Celebrity México, fue totalmente honesto:

“La verdad, bastante poco, porque teníamos un reality enfrente que estaba acaparando todas las miradas, y eso fue lo que nos detuvo un poco a nosotros. Pero la gente que llegó siempre es bienvenida”.

No tiene pareja, pero no se cierra a la posibilidad

Finalmente, le cuestionamos sobre si tiene pareja a quien cocinar y apapachar, y entre risas nos respondió: “No, fíjate que no estoy soltero, pero está abierta la convocatoria ja, ja, ja”.

El influencer concluye la entrevista con un mensaje de amor propio: “Hubo momentos en los que elegía cualquier cosa con tal de no estar solo, pero con el tiempo uno va evolucionando. En el trabajo cosechas éxitos y creo que también te mereces personas buenas y repito, la convocatoria está abierta, yo salgo con muchos y que gane el mejor ja,ja, ja”, concluyó.

