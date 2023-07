Cibernético alista regreso al ring tras salir de MasterChef Celebrity

El pasado domingo 9 de julio, Cibernético fue el noveno expulsado de “MasterChef Celebrity” , luego de no superar el reto de preparar un pastel de cuatro pisos, con relleno y cubierta de libre elección.

A unos días de su eliminación, RÉCORD platicó con el luchador para conocer sus planes luego de abandonar el reality.

“He estado checando las redes y veo que están muy tristes. Les agradezco mucho a todas esas personas que me apoyaron y me brindaron su cariño. Prácticamente, me conocieron fuera de la lucha libre y me dieron oportunidad de llegar a nuevas generaciones y otro público. Ahora que ya no estoy, mi gallo es Paco Palencia ”, dijo el luchador.

Esto expresó acerca de ser el noveno eliminado de “MasterChef Celebrity” y la reacción de los aficionados: “Para ser sincero, fue justa mi eliminación. Los postres eran mi talón de Aquiles y reconozco que me desesperé mucho, presenté el platillo, pero no como a mí me hubiera gustado presentarlo”.

Al cuestionarle qué enseñanza le dejó este trabajo en su vida, nos compartió: “Primero que nada, me enseñó a cocinar. Entré al reality sin saber cocinar un huevo y sabiendo simplemente cosas básicas, pero en cuanto fui avanzando, aprendí a respetar el arte culinario y a fijarme en los detalles, en como decorar el platillo y sobre todo tener en cuenta que involucra mucha disciplina”.

Aunque en más de una ocasión el estrés de los retos lo llevó al límite, ahora que está fuera asegura que el programa lo ayudó a ser mejor persona.

Al luchador le gustó tanto el arte culinario que no descarta seguir tomando cursos de cocina: “Sí, me interesa y me gustaría seguir aprendiendo de este bonito mundo de la gastronomía y tomar cursos”.

Incluso, nos dijo que renovará sus utensilios de cocina: “Quiero comprar unos sartenes profesionales, además de una batería de cocina completa y cuidarlos al cien por ciento. De hecho, en el programa me regañaron y el chef Herrera me llamó cavernícola, y pues sí, estando en el programa me di cuenta de que uno tiene uno que tener bien sus instrumentos”.