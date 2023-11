Mauricio Castillo es exhibido en redes sociales por ofender a influencer

Mauricio Castillo, comediante, actor y conductor, popular por su participación en el extinto programa de televisión ‘Otro Rollo’, con Adal Ramones, fue señalado de 'misógino' y 'machista' en redes sociales, luego de que calificó como “provinciana” y “cagada” a la influencer Lady Corrales.

Todo comenzó cuando la popular internauta publicó en su cuenta de X, antes Twitter, unas fotos del Mural de José Clemente Orozco en el Museo Nacional de Artes de la Ciudad de México, el cual la conmovió casi hasta llegar a las lágrimas. A esto, el conductor del programa ‘Las Rapiditas’ de Multimedios, contestó:

“ Es normal. Eres de provincia. El hospicio cabañas es lo más cercano. Pero seguro no has ido. Yo lloré cuando vi los murales de Orozco. ¿Sabes quién es? O te explico?”.

A ello la influencer primero contestó en tono irónico: "¿Orozco? ¿Qué es eso con qué se come? Acabas de faltarme al respeto durísimo, Mauricio. Por cierto, me gusta más Siqueiros. De ese tampoco sé nada porque soy una mujer idiota”, pero luego, ante los ataques insistentes del comediante, agregó: “Mauricio, no sé si andas borracho o qué show, pero decidiré ignorarte por hoy. Saludos cordiales”.

El asunto no terminó ahí, ya que Lady Corrales compartió capturas de pantalla del chat, tanto en X como en WhatsApp, donde Mauricio Castillo siguió mandándole mensajes ofensivos, en los que la califica como “provinciana” y “cagada”.

Horas más tarde, Mauricio Castillo se comunicó mediante mensajes de texto con diferentes personajes de la farándula para pedirles de favor que informaran al público que sus redes sociales habían sido hackeadas, por lo que, según, él no habría escrito todos esos mensajes ofensivos hacia la influencer. Sin embargo, la mayoría de internautas rechazó esta versión y siguió calificando al comediante de ‘misógino’, ‘machista’ y hasta ‘acosador’.

Mauricio Castillo informa que su cuenta ha sido hackeada. pic.twitter.com/MoRbLnyiZr — RENE FRANCO (@ReneFranco) November 26, 2023