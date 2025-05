May the 4th Be With You: ¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos en todo el mundo celebran el Día de Star Wars, una fecha no oficial inspirada en un ingenioso juego de palabras en inglés.

La frase emblemática de la saga, “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), suena fonéticamente similar a “May the Fourth be with you” (Que el cuatro de mayo te acompañe), lo que convirtió al 4 de mayo en el día perfecto para rendir tributo a esta legendaria franquicia.

¡Feliz día de Star Wars para todos los fans de la saga!/Pixabay |

El origen de esta coincidencia se remonta a 1979, cuando el Partido Conservador del Reino Unido felicitó a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra con un anuncio en el London Evening News que decía: “May the Fourth Be with You, Maggie”. Aunque se trataba de un contexto político, con el tiempo los seguidores de Star Wars adoptaron la frase como un símbolo de celebración galáctica.

Hoy es un buen día para disfrazarse como alguno de los personajes de Star Wars/Pixabay |

¿Cómo se celebra el Día de Star Wars?

La primera conmemoración organizada tuvo lugar en 2011 en Toronto, Canadá, con proyecciones, concursos de disfraces y trivias. Desde entonces, la celebración ha cobrado fuerza. Tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, el 4 de mayo se institucionalizó como una jornada ideal para promociones, lanzamientos y eventos temáticos en parques y plataformas digitales.

En todo el mundo se organizan diferentes actividades por este día/Pixabay |

Hoy, los fans festejan con maratones de películas, disfraces, reuniones y publicaciones virales. En ciudades como Houston, incluso se organizan eventos benéficos encabezados por comunidades como Star Wars Enthusiasts of Houston. Además, el 5 de mayo también se ha convertido en parte del festejo, conocido como “Revenge of the Fifth”, en referencia a los Sith, los villanos del universo.

