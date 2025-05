Guillermo Calderón renunciará como Director del Metro; entraría Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa

El portal de la Silla Rota mostró un documento donde se indica que Guillermo Calderón dejará su cargo como Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En la misiva que será presentada este lunes 5 de mayo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el todavía funcionario público afirma que la renuncia la hace de manera libre e irrevocable.

Fuentes del portal de noticias políticas, aseguraron que en su lugar podría quedar Adrián Rubalcava, ex alcalde de Cuajimalpa y exresponsable de las Mesas de Paz dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

Guillermo Calderón se esperó hasta terminar las remodelaciones de la Línea 1 / Especial|

Guillermo Calderón ya buscaba su renuncia

Esta noticia cae en el día que se cumplen cuatro años de la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde fallecieron 26 personas tras el colapso de un tren entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Pero la salida de Guillermo Calderón no sorprende pues desde hace tiempo ya había pedido su renuncia, pero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, le pidió mantenerse en el cargo hasta terminar las remodelaciones de la Línea 1 que corre de las estaciones de Pantitlán a Observatorio.

La carta de renuncia empezó a circular en las redes sociales / X: @lasillarota|

La renuncia de Guillermo Calderón

La carta de renuncia fue presentada por el portal de la Silla Rota donde el director del Metro asegura que ha recibido el pago de todas sus percepciones por sus servicios prestados hasta la fecha y que agradece las atenciones a su persona.

"Por medio de la presente, me permito manifestarle que con esta fecha es mi voluntad libre de toda coacción física o moral, renunciar de manera irrevocable al puesto de Director General del Sistema de Transporte Colectivo”, indica la carta con fecha del 5 de mayo.

“Así mismo, le hago saber que he recibido el pago de todas y cada una de las percepciones correspondientes por mis servicios prestados hasta el día de la fecha y he disfrutado de todos y cada uno de los derechos y beneficios que me correspondieron… no reservándome acción o derecho alguno a ejercitar en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No me queda más que agradecer todas sus atenciones, quedando a sus órdenes", finaliza.

Adrián Rubalcava sería el nuevo director del Metro / X: @AdrianRubalcava|

