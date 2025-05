VIDEO: Toro se roba motoneta a plena luz del día

Si bien los robos a motocicletas se ha incrementado en los últimos años, nadie se imaginaría que un toro ahora se uniría al bando de lo malos para cometer fechorías.

Un video que se está viralizando muestra cómo el animal va caminando tranquilamente por una calle, de la India al parecer, cuando de pronto se topa con una motoneta.

El toro salió corriendo con la motoneta entre los cuernos / Redes Sociales|

La gente que pasaba a su lado nunca se imaginó que en cuestión de segundos cometería el robo más extraño del mundo, pues salió corriendo con el scooter entre los cuernos.

El toro en cuanto vio la motocicleta no dudo en subirse en ella para emprender el viaje, pues no le hicieron faltas las llaves para arrancarla, con su propio peso se la fue llevando a otro lado.

Esto desató muchas burlas por parte de los cibernautas que empezaron a decir que lo más seguro es que confundió la motoneta con una vaca o mejor debería ponerse el casco antes de que la multaran.

Al ver la moto sola, no dudó en subirse en ella / Redes Sociales|

“Estaba tratando de embarazar a la motocicleta”, “No es seguro sin casco, te puedes llevar una multa”, “En India le llaman: los dioses deben estar locos”, “¡Explícale eso a la compañía de seguros!”, “Supongo que el toro puede marcar eso de su lista de cosas que hacer antes de morir” y “Cuando alguien le diga al dueño del scooter que una vaca le robó su scooter, pensará que es una broma”, fueron parte de las burlas.

You must have seen people stealing scooties many times but the case of scooty theft in Rishikesh is different. Here even the stray bulls roaming in the streets are fond of bikes and scooties. pic.twitter.com/eIrPrqoRBt

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 2, 2025