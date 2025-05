México reconoce que Donald Trump ofreció mandarle soldados para combatir al narco

Una publicación de The Wall Street Journal explicó la llamada que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, donde le mandatario estadounidense presionaba a México para permitir la entrada de tropas para combatir al narcotráfico.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La información revelada indicaba que Washington planeaba un operación militar que pondría en riesgo los acuerdos entre ambas naciones para frenar el tráfico de drogas y la migración.

Donald Trump busca la manera de mandar tropas a México / Redes Sociales|

Rechaza Sheinbaum apoyo de Estados Unidos

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que durante la llamada con su homólogo se trató el tema del envío de soldados a suelo mexicano, pero ella lo rechazó.

“El territorio mexicano es inviolable, la soberanía es inviolable, no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta (el ingreso de tropas), se puede colaborar podemos trabajar juntos pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, relató la mandataria.

La presidenta Sheinbaum rechazó la oferta de Estados Unidos / Redes Sociales|

Pide México a EU frenar el tráfico de armas

Durante un evento en Texcoco, la Jefa del Ejecutivo dijo que el acuerdo al que llegó con Donald Trump fue que siguieran trabajando en conjunto y que sí realmente quería ayudar que mejor lo hiciera evitando el tráfico de armas a México.

“En la llamada le dije (a Trump) que México es grandioso y su pueblo es muy valiente. Y le dije una cosa más: ‘si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren más armas de Estados Unidos a México’ y, fíjense lo que son las cosas, el día de ayer el presidente Trump dio una orden para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país. Es decir, se puede colaborar, se puede cooperar, sí, pero la subordinación, no”, finalizó.

El Ejército americano busca combatir al narco en suelo mexicano / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTOS: ASÍ QUEDARON LAS CASAS DEL CAMPAMENTO DE DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO EN LINDAVISTA